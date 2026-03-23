Koliko webshopova ima vaš broj kartice? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Kupnja na internetu postala je svakodnevica. Od brzog naručivanja odjeće do rezervacije smještaja ili kupnje karata u posljednji trenutak, online plaćanje danas je gotovo automatska radnja. Jednako automatska često je i odluka da označimo opciju 'zapamti karticu'

Praktičnost je očita: sljedeći put ne moramo ponovno unositi podatke, kupnja traje kraće i sve djeluje jednostavnije. No rijetko tko zastane i zapita se u koliko smo internetskih trgovina ostavili broj svoje kartice. I znamo li gdje su ti podaci trajno pohranjeni? Ako pokušate nabrojati internetske trgovine u kojima ste barem jednom označili opciju ‘zapamti karticu’, popis bi mogao biti dulji nego što očekujete. Digitalni komfor postupno je postao važniji od razmišljanja o trajnosti podataka. Kupujemo na domaćim i stranim webshopovima, isprobavamo nove platforme, reagiramo na povoljne ponude. Svaka pojedinačna kupnja čini se beznačajnom, ali s vremenom broj mjesta na kojima su spremljeni kartični podaci samo raste.

Internetska kupnja sama po sebi nije problem i nema razloga da se odustaje od nje jer je postala standard suvremenog života. No trajno ostavljanje kartičnih podataka pitanje je osobnih digitalnih navika i upravljanja rizikom. Upravo tu dolazi do izražaja jednostavna promjena pristupa: koristiti karticu koja vrijedi samo za jednu kupnju.



'Jednokratnu virtualnu karticu uz tekući račun u eurima i osnovni račun razvili smo u želji da klijentima omogućimo brzo i jednostavno online plaćanje, zaštitu i potpunu kontrolu nad iznosom koji žele potrošiti. Na taj način mogu sigurno kupovati u internetskim trgovinama, bez opterećivanja i brige oko sigurnosti svojih podataka, budući da kartica nakon korištenja odmah postaje nevažeća', izjavila je Jana Novina Cukrov, direktorica Plaćanja u Zagrebačkoj banci.

Isprobali smo jednokratnu virtualnu karticu Takav model temelji se na jednokratnoj virtualnoj kartici - kartici koja se kreira za online plaćanje i nakon izvršene transakcije više nije aktivna. Njezin broj se ne može ponovno koristiti. Odlučili smo stoga provjeriti može li online kupnja ostati jednako brza, ali bez trajnog ostavljanja podataka internetskim trgovinama. Isprobali smo jednokratnu virtualnu karticu dostupnu u aplikaciji m-zaba Zagrebačke banke.

Postupak aktivacije traje svega nekoliko sekundi. U rubrici Kartice odabire se opcija ugovaranja jednokratne virtualne kartice, bez naknade i potpuno digitalno. Prilikom prvog izdavanja potrebno je prihvatiti Ugovor za izdavanje i upotrebu jednokratne virtualne kartice koji stiže na e-mail, ali potom kod sljedećih izrada virtualne kartice nema potrebe za novim ugovorima. Odmah nakon aktivacije dostupni su svi podaci potrebni za plaćanje te ih je moguće jednostavno kopirati u obrazac za kupnju.

Za test smo odabrali internetsku trgovinu na kojoj do sada nismo kupovali. Upravo su takve situacije najčešće – posebna ponuda, povoljnija cijena ili proizvod koji nije dostupan negdje drugdje. Umjesto da unesemo podatke sa svoje standardne kartice i označimo 'zapamti', odlučili smo koristiti jednokratnu karticu. Prije plaćanja sami smo odredili iznos potrošnje, do najviše 1300 eura, koliko je moguće postaviti kao gornju granicu. Time je potrošnja unaprijed ograničena na iznos konkretne kupnje. Nakon unosa podataka i potvrde transakcije, kartica je postala nevažeća. Njezina jednokratnost znači da se isti broj više ne može koristiti, čime se pruža dodatnu razinu zaštite jer broj kartice vrijedi samo za jednu kupnju.

Praktičnost, ali i veća kontrola U praksi to znači da podaci uneseni na webshopu vrijede samo za tu jednu transakciju. Kartica se ne može koristiti za pretplate, rezervacije sredstava niti ju je moguće dodati u digitalni novčanik. Namijenjena je isključivo pojedinačnoj online kupnji. Takav model ne mijenja način kupnje – proces je i dalje brz i jednostavan, ali mijenja naviku. Umjesto da broj kartice ostaje trajno pohranjen na različitim prodajnim mjestima, za svaku novu kupnju generira se novi broj. Promjena navike ne znači odustajanje od online kupnje niti stvaranje nepovjerenja prema internetskim trgovinama. Riječ je o svjesnijem upravljanju vlastitim podacima. U okruženju u kojem je brzina standard, kartica koja vrijedi samo jednom za neke korisnike postaje racionalan način da zadrže praktičnost, ali i veću kontrolu. Uz ovu opciju, u aplikaciji m-zaba unaprjeđena je i rubrika Pomoć i podrška, koja korisnicima omogućuje brži i jednostavniji pristup informacijama o blokadi kartice, promjeni dnevnih limita za online plaćanja ili pronalasku PIN-a. Na jednom mjestu dostupni su detaljni odgovori, vizualni vodiči i poveznice na relevantne funkcionalnosti aplikacije, čime se dodatno pojednostavljuje upravljanje sigurnosnim postavkama i svakodnevnim plaćanjima. Online kupnja odavno je postala dio svakodnevice i nema razloga da se od nje odustaje. No način na koji upravljamo vlastitim podacima stvar je osobne navike. Kartica koja vrijedi samo za jednu kupnju ne mijenja brzinu ni jednostavnost procesa, ali mijenja razinu kontrole. Ponekad je upravo takva mala promjena dovoljna da zadržimo praktičnost, a istovremeno budemo svjesniji gdje i kako ostavljamo svoje podatke.