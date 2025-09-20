sve je dogovoreno?

Kineski predsjednik odobrio prodaju TikToka Amerikancima

M. Šu./Hina

20.09.2025 u 06:49

Izvor: Profimedia / Autor: Zulfugar Karimov / Alamy / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da je kineski predsjednik Xi Jinping dao zeleno svjetlo za prodaju TikToka američkim kupcima, a Wall Street Journal izvijestio je o navodnoj naknadi od više milijardi dolara koju će kupci te kompanije uplatiti u američku državnu blagajnu.

Kineski predsjednik "odobrio je dogovor o TikToku", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, dodavši da bi "to mogla biti formalnost" za kasnije potpisivanje ugovora.

Dogovor o kupnji TikToka mogao bi pak američkoj vladi donijeti naknadu od nekoliko milijardi dolara, izvijestio je Wall Street Journal u petak, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Investitori koji sudjeluju u dogovoru vezanom za TikTok uplatit će nekoliko milijardi dolara u američku državnu riznicu kao naknadu vladi za posredovanje u pregovorima s Kinom, navodi se u izvještaju.

Reuters nije odmah mogao potvrditi istinitost tih navoda.

