Kineski predsjednik odobrio prodaju TikToka Amerikancima

Kineski predsjednik "odobrio je dogovor o TikToku", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, dodavši da bi "to mogla biti formalnost" za kasnije potpisivanje ugovora.

Dogovor o kupnji TikToka mogao bi pak američkoj vladi donijeti naknadu od nekoliko milijardi dolara, izvijestio je Wall Street Journal u petak, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.