Trumpova administracija: Postignut 'okvirni dogovor' s Kinom oko TikToka

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postigla je 'okvirni dogovor' s Kinom o vlasništvu nad američkim poslovanjem aplikacije TikTok, potvrdili su u ponedjeljak američki dužnosnici. Ostali detalji zasad nisu poznati. Sporazum se nadovezuje na višegodišnji proces započet još u Trumpovu prvom mandatu. TikTok, koji je u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance, u Sjedinjenim Državama koristi više od 170 milijuna ljudi
Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da je okvirni sporazum postignut tijekom američko-kineskih trgovinskih pregovora u Madridu, te najavio da će Trump u petak održati sastanak s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom kako bi ga i službeno finalizirali.
Podsjetimo, američki Kongres je ranije usvojio, a bivši predsjednik Joe Biden potpisao zakon koji od matične tvrtke TikToka sa sjedištem u Kini, ByteDancea, zahtijeva ili prodaju američkog poslovanja ili suočavanje sa zabranom u SAD-u. Kao razloge su, među ostalim, naveli 'prijetnju nacionalnoj sigurnosti zbog mogućeg dijeljenja podataka s Kinom', što je tvrtka ByteDance u više navrata demantirala.
'Razgovarali smo s Trumpom sinoć, dobili konkretne smjernice koje smo podijelili s našim kineskim partnerima', rekao je Bessent. Tema TikToka bila je među glavnim pitanjima pregovora. 'Fokusirali smo se na to da sporazum bude pravedan za Kinu, ali da u potpunosti štiti američku nacionalnu sigurnost. To smo i postigli', dodao je Bessent.
U objavi na mreži Truth Social u ponedjeljak Trump je nagovijestio da se pregovori bliže kraju: 'Veliki trgovinski sastanak u Europi između SAD-a i Kine prošao je ODLIČNO! Završit će uskoro. Dogovor je postignut i o ‘određenoj’ kompaniji koju mladi u našoj zemlji žele spasiti. Bit će jako sretni! U petak razgovaram s predsjednikom Xijem.'
Trump je nekoliko puta produljivao samonametnuti rok za dogovor oko prodaje TikToka američkom vlasniku. Aplikacija je nakratko bila blokirana 18. siječnja, dan prije nego što je stupio na snagu Zakon o aplikacijama pod kontrolom stranih protivnika, no Trump je odmah po početku drugog mandata potpisao uredbu koja je omogućila privremeno funkcioniranje aplikacije.
Izvršnim nalozima Trump je rokove pomicao najprije za 75 dana, zatim ponovno u lipnju, a posljednji put do 17. rujna. Kritičari su tvrdili da time potkopava odluku Kongresa, no u Trumpovoj administraciji inzistirali su da se traži kompromis koji će zaštititi sigurnost i omogućiti američkim tvrtkama da i dalje posluju s TikTokom.
Zanimljivo je da je Trump u prvom mandatu bio zagovornik potpunog ukidanja TikToka, no stav mu se promijenio nakon predsjedničkih izbora 2024., kada je aplikaciju počeo smatrati važnim kanalom komunikacije s mladim biračima.