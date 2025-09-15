Trumpova administracija: Postignut 'okvirni dogovor' s Kinom oko TikToka

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postigla je 'okvirni dogovor' s Kinom o vlasništvu nad američkim poslovanjem aplikacije TikTok, potvrdili su u ponedjeljak američki dužnosnici. Ostali detalji zasad nisu poznati. Sporazum se nadovezuje na višegodišnji proces započet još u Trumpovu prvom mandatu. TikTok, koji je u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance, u Sjedinjenim Državama koristi više od 170 milijuna ljudi

Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da je okvirni sporazum postignut tijekom američko-kineskih trgovinskih pregovora u Madridu, te najavio da će Trump u petak održati sastanak s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom kako bi ga i službeno finalizirali. Podsjetimo, američki Kongres je ranije usvojio, a bivši predsjednik Joe Biden potpisao zakon koji od matične tvrtke TikToka sa sjedištem u Kini, ByteDancea, zahtijeva ili prodaju američkog poslovanja ili suočavanje sa zabranom u SAD-u. Kao razloge su, među ostalim, naveli 'prijetnju nacionalnoj sigurnosti zbog mogućeg dijeljenja podataka s Kinom', što je tvrtka ByteDance u više navrata demantirala.

'Razgovarali smo s Trumpom sinoć, dobili konkretne smjernice koje smo podijelili s našim kineskim partnerima', rekao je Bessent. Tema TikToka bila je među glavnim pitanjima pregovora. 'Fokusirali smo se na to da sporazum bude pravedan za Kinu, ali da u potpunosti štiti američku nacionalnu sigurnost. To smo i postigli', dodao je Bessent. U objavi na mreži Truth Social u ponedjeljak Trump je nagovijestio da se pregovori bliže kraju: 'Veliki trgovinski sastanak u Europi između SAD-a i Kine prošao je ODLIČNO! Završit će uskoro. Dogovor je postignut i o ‘određenoj’ kompaniji koju mladi u našoj zemlji žele spasiti. Bit će jako sretni! U petak razgovaram s predsjednikom Xijem.'