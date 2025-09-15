SAD i Kina se dogovorili oko TikToka

'Okvir se odnosi na promjenu u smjeru vlasništva pod američkom kontrolom', kazao je Bessent novinarima u Madridu na završetku dvodnevnih pregovora, a da pritom nije pružio daljnje pojedinosti.

Dogovor će omogućit i TikToku da nastavi poslovati u SAD-u, gdje mu je prijetilo gašenje od 17. rujna ako vlasništvo nad njime ne preuzme američka tvrtka.

Moglo bi doći do kraće odgode roka od 17. rujna do kojeg TikTok treba finalizirati sporazum, rekao je američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

'Rok se ne bi produžio bez okvira', rekao je Bessent.

Američki predsjednik Donald Trump i njegov kolega Xi Jinping će razgovarati u petak, najavio je Bessent.

SAD je ranije u ponedjeljak zaprijetio da će zabraniti popularnu društvenu platformu ako Kina ne odustane od svojih zahtjeva za ustupcima koji se tiču nižih carina i tehnoloških ograničenja u sklopu dogovora o promjeni vlasništva.

Bessent je kazao da će se u narednim danima održati drugi krug pregovora o pitanjima trgovinske i gospodarske politike.

Dvije strane su također raspravljale o načinima suradnje kada je riječ o pranju novca i obuzdavanju nezakonite trgovine fentanilom, dodao je.