Kako razgovarati o online prevarama sa starijim osobama? Evo nekoliko savjeta

Stoga ne čudi to što su često mete kibernetičkih prevara, lopova i drugih zlonamjernih aktera.

Razlog je to više zbog kojeg im se digitalni svijet može činiti stranim i zašto bi lakše mogli upasti u klopku nego netko od mlađe generacije, odrasle uz brz razvoj tehnologije.

Uz to, ne treba smetnuti s uma to da su stariji ljudi odrastali u svijetu u kojem je temelj poslovanja bilo povjerenje , često stečeno izravnim kontaktima.

Moguće je također da stariji ljudi imaju osjećaj da stalno zaostaju za svijetom , ma koliko se trudili. To može biti prilično obeshrabrujuće, pa i zastrašujuće.

Pritom treba imati na umu to da generacijski jaz kod starijih ljudi često stvara osjećaj izoliranosti i bespomoćnosti, pogotovo kad se nađu u moru informacija koje teško razumiju.

Posljedice, nažalost, mogu biti razorne ne samo financijski, već i emocionalno. Stoga trebamo učiniti sve kako bismo zaštitili bliske nam starije osobe ili im pomogli da to učine same.

Ukažite im na to koliko je svaka prostorija zaključana drugim ključem sigurnija nego kad sve brave otvara isti ključ.

Razgovor otvorite anegdotama s kojima se vaše sugovornice i sugovornici mogu povezati i poistovjetiti. Recimo, uzmite za primjer slučaj nekog tko je približno njihovih godina. To će im pomoći pri stavljanju vašeg upozorenja u perspektivu i učiniti ga stvarnijim.

No kako početi? Evo nekoliko preporuka i savjeta.

Upoznajte ih s alatima za upravljanje lozinkama tako što ćete ih predstaviti kao privjesak za ključeve koji sadrži sve one koji su im potrebni, ali trebaju zapamtiti samo jedan glavni ključ da bi ih koristili sve.

2) Online prevare i krađa identiteta

Podsjetite ih na pravilo koje vjerojatno i sami dobro poznaju: ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno nije istinito.

Možda ih možete potaknuti na prisjećanje kako je netko koga su poznavali bio žrtvom prevare zato što se dao nasanjkati lažnim obećanjima i stalnim požurivanjem.

Upozorite ih da nikako ne otvaraju e-poštu i poruke koje stižu od ljudi koje ne poznaju, ne klikaju na poveznice u njima i ne otvaraju privitke, ma koliko dobronamjerno sve skupa izgledalo i zvučalo.

Trebaju također biti oprezni s porukama i poštom ljudi koje poznaju jer je moguće da su njihovi korisnički računi kompromitirani.

Svakako im ponudite svoju pomoć. Ako makar malo sumnjaju da imaju posla s nečim što bi im moglo naškoditi, neka vam proslijede ono što su primili.

3) Oprezno s društvenim medijima

Platforme društvenih medija pomalo su poput okupljanja zajednice. Pune su prijatelja i obitelji, ali i otvorene za strance.

Opet, posegnite za usporedbom koju će lako razumjeti. Pitajte ih bi li podijelili obiteljski album ili intimne obiteljske priče s nekim koga su upravo sreli u trgovini, recimo.

Naznačite im da je mudro biti selektivan u tome što se dijeli na webu. Čak i naizgled nevažne pojedinosti - poput imena kućnog ljubimca, omiljenog mjesta za odmor ili objave o godišnjici - mogu postati temelj za krađu njihovog identiteta online.

4) Softverske nadogradnje i ažuriranja

Sigurnosne zakrpe i ažuriranja lako je objasniti našim starijima. Njihove digitalne uređaje možete usporediti s automobilom koji treba redovito servisirati da bi sigurno i glatko radio.

Dajte im do znanja da se nove prijetnje uvijek pojavljuju i da su ažuriranja tu da ih zaštite, piše Make Use Of.