Osam razloga zašto bismo trebali biti zabrinuti zbog ChatGPT-ja

To se prenosi i na alate u koje je ChatGPT ugrađen, poput Microsoftove tražilice Bing. U OpenAI-ju rade na smanjivanju tih problema, ali oni su i dalje prisutni daleko više nego što bi smjeli biti.

No, europski zakoni štite osobne podatke u značajno većoj mjeri. Kako ne znamo pojedinosti o tome kako se ChatGPT obučava, nije poznato koji su podaci korišteni, odakle podaci dolaze ili kako u detaljima izgleda arhitektura sustava.

U ožujku 2023. pojedini korisnici ChatGPT-ja mogli su vidjeti naslove razgovora u kojima ne sudjeluju . Iako je sigurnosni propust koji je to omogućio brzo zakrpan, Italija je zabranila ChatGPT i zahtijevala prestanak obrade ​​podataka talijanskih korisnika.

Puno je toga što ne biste smjeli dijeliti s robotima za brbljanje temeljenima na umjetnoj inteligenciji, i to s dobrim razlogom. OpenAI čuva vašu povijest razgovora na svojim web poslužiteljima i može dijeliti te podatke s drugim tvrtkama. Povjeravanje podataka OpenAI-ju dosad se pokazalo problematičnim.

Učenici i studenti počeli su eksperimentirati s umjetnom inteligencijom čim im se za to ukazala prilika. Obrazovne institucije reagirale su promjenama u pravilima korištenja takvih i sličnih alata, ali to su privremene mjere. Za dugoročnija rješenja bit će potrebno pronaći odgovore na suštinska pitanja o tome što je obrazovanje i kako treba izgledati.

To bi mogao biti početak procesa u kojem će umjetna inteligencija postupno preuzimati sve više poslova koje su dosad obavljali ljudi. Među tim poslovima su, između ostalih, grafički dizajn, pisanje i računovodstvo.

7) Stvarna šteta u stvarnom svijetu

Osim za podizanje razine produktivnosti i zabavu, ChatGPT se koristi i za nedozvoljene, ilegalne te kriminalne radnje, u rasponu od govora mržnje do uvjerljivih prijevara online. I to usprkos postavljenim zaštitama i ograničenjima.

Širenje lažnih informacija također predstavlja ozbiljan problem. Razmjer u kojem ChatGPT može proizvesti tekst, zajedno sa sposobnošću da čak i netočne informacije zvuče uvjerljivo ispravno, čini sve što možemo naći na webu upitnim.

8) OpenAI drži sve konce u rukama

OpenAI odabire podatke koji se koriste za obuku ChatGPT-a i određuje tempo razvoja. Unatoč stručnjacima koji upozoravaju na potencijalne opasnosti, ne pokazuju znakove usporavanja.

Upravo suprotno. Popularnost ChatGPT-a potaknula je utrku između velikih tehnoloških tvrtki koje se natječu u lansiranju sljedećeg velikog modela umjetne inteligencije.

Iako OpenAI sigurnost smatra visokim prioritetom, postoji mnogo toga što ne znamo o tome kako sami modeli rade. Prisiljeni smo vjerovati na riječ čelnicima OpenAI-ja kad kažu kako će istraživati, razvijati i koristiti ChatGPT odgovorno.

No, riječ je o privatnoj tvrtki koja će nastaviti razvijati ChatGPT prema vlastitim ciljevima i etičkim standardima, što može i ne mora biti na opće dobro, piše Make Use Of.