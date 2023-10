Želite ukloniti podatke koji iskaču kad na Googleu unesete svoje ime? Evo kako

No, to ne znači da su podaci uklonjeni s cijelog weba ili s neke određene web stranice. I dalje će postojati, ali se n eće pojaviti kada u Google tražilicu upišete svoje ime pa će ljudima biti teže pronaći tu informaciju.

Svoj zahtjev možete pratiti tako što ćete otvoriti Data&privacy u vašem korisničkom računu pri Googleu. 'Pomaknite' se prema dolje i kliknite My Activity.

Zatim kliknite tri točkice u traci za pretraživanje i odaberite Other activity. Kliknite Manage results about you i pojavit će se status. Za podnošenje zahtjeva za uklanjanjem također možete koristiti i ovu poveznicu. Ako želite ukloniti osobne podatke, odaberite opciju Content contains your personal information, piše CNBC.