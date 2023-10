Doznali smo kako izgleda trening o kibernetičkoj sigurnosti i zašto je važan

'Definiranjem i provedbom kvalitetnog programa podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti može se drastično srezati ljudski rizik smanjenjem broja incidenata i poboljšanjem sposobnosti da ih se pravovremeno otkrije i odgovori na njih. Tu vidimo našu ulogu u pružanju savjetodavnih usluga organizacijama u kreiranju, provedbi i upravljanju takvim programima. Nulti korak je podizanje svijesti na najvišem nivou menadžmenta o važnosti adresiranja ljudskog rizika, odnosno ljudskog faktora kao najveće sigurnosne ranjivosti. Za to koristimo različite metode, a najčešće su to kratki jednosatni brifinzi prilagođeni za najviši menadžment, koji im daju potrebnu sliku o kibernetičkim prijetnjama, implikacijama na poslovanje i ključnim elementima rizika.

Što se tiče same obuke, treninzi pokrivaju širok spektar domena kibernetičke sigurnosti, kao i različitih razina stručnosti. Od onih namijenjenih stručnjacima koji tek počinju svoju karijeru u području kibernetičke sigurnosti do onih ekspertne razine, namijenjenih stručnjacima s višegodišnjim iskustvom. Prema istraživanju ISC2 (vodeća svjetska organizacija za stručnjake kibernetičke sigurnosti), u 2022. godini na tržištu je zabilježena potreba za 3,4 milijuna stručnjaka, što je samo u odnosu na 2021. porast od 26 posto.

Što mislite o izazovima s kojima se suočava Europa zbog nedostatka stručnjaka za kibernetičku sigurnost? Kako se Span planira nositi s tim nedostatkom?

U Spanu imamo preko 200 zaposlenih specijalista za kibernetičku sigurnost koji svaki dan rade na zaštiti nekih od najvećih svjetskih kompanija u svojoj branši i svakodnevno rješavaju stvarne izazove. I sami smo svjesni izazova vezanih uz nedostatak specijalista, jer i mi kontinuirano vršimo zapošljavanje u tom području.

Sadašnje i buduće aktivnosti Centra su, između ostalog, usmjerene na adresiranje tog izazova, no prema predviđanjima ENISA-e, to je nešto što će nas pratiti u vremenu pred nama, pa tako ENISA predviđa da će do 2030. i dalje nedostajati dovoljan broj specijalista i eksperata te da će upravo to biti značajan rizik.

Kako ljudski faktor igra ključnu ulogu u kibernetičkoj sigurnosti?

Proteklih nekoliko godina došlo je do drastičnog porasta broja kibernetičkih napada koji pokušavaju zaobići tehnologiju ciljajući ljude. Zaposlenici na različite načine izlažu svoje organizacije mnogobrojnim rizicima, a to nije moguće riješiti jedino tehničkim kontrolama, unatoč kontinuiranom razvoju novih sigurnosnih tehnologija i alata, kao i unaprjeđenju postojećih. Nažalost, velika većina organizacija doživljava kibernetičku sigurnost isključivo kao tehničku stvar, koju se rješava investiranjem uglavnom ili jedino u tehnologiju i tehnološke mjere, a pri tome se u potpunosti ignorira ljudski faktor.

To onda rezultira ogromnim nesrazmjerom investicije u ljude u odnosu na tehnologiju, kao i zanemarivanjem jedne od najvećih sigurnosnih ranjivosti. Kao što se iz sigurnosnih razloga preporučuje redovito ažuriranje softvera na svim našim digitalnim uređajima kako bismo umanjili ranjivosti, jednako tako potrebno je redovito ažurirati 'ljudski' operacijski sustav. Za to je potrebna odgovarajuća obuka, a ona treba biti sveobuhvatna, raznovrsna, kontinuirana i dugoročna. Naime činjenica je da ljudi griješe. Relativno nas je lako navesti da pogriješimo, kršimo pravila, donosimo pogrešne odluke ili ne napravimo aktivnost koju smo trebali. To sve predstavlja opasnosti, što na kraju rezultira neumoljivom statistikom.

Neizostavna tema su i aktualni kibernetički ratovi. Koliku štetu mogu nanijeti?

Kako smo već razgovarali o utjecaju digitalizacije i digitalne transformacije na poslovni svijet, sve veća ovisnost o tehnologijama rezultira povećanjem kibernetičkog kriminala i korištenjem tehnologije u svrhe ratovanja. Kibernetički ratovi brzo rastu jer su jeftiniji i manje rizični od klasičnih oblika ratovanja, a štete koje mogu nanijeti mogu biti ogromne, poput gubitka osjetljivih informacija, sabotiranja kritične infrastrukture, prekida komunikacija…