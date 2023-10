Uvodi se red u digitalni prostor: Što donose novi zakoni o kibernetičkoj sigurnosti

'Do kraja 2024. direktiva će biti implementirana u domaće zakonodavstvo, rok je 17. listopada 2024., potom do 2026. slijede analize i dopune, a tek početkom 2027. slijedi nadzor implementacije. Tvrtke će imati dovoljno vremena za prilagodbu prije početka nadziranja', kazao je Aleksandar Raić iz Sigurnosno obavještajne agencije (SOA).

'Kibernetička higijena može jako puno pomoći tvrtkama, a za to je potrebno angažirati stručnjake – ne moramo moći sve sami napraviti. Sigurnost nije tu da nas ograničava nego nam pomaže da posao napravimo najbolje što možemo napraviti. Svaki korak koji učinimo u digitalnom svijetu je rizik, a rizike je potrebno rješavati pametno i na vrijeme. Ne smijemo svesti NIS2 direktivu i ulaganja u cyber security na listu koju treba ispuniti – nego se tim ulaganjima treba posvetiti dugoročno i kvalitetno, jedino tad možemo biti sigurni da nam je firma zaštićena od napada koji su svakim danom sve kreativniji', istaknuo je Marko Gulan, cybersecurity konzultat u tvrtki Schneider Electric.

'Jako je važno odvojeno držati voditelje IT sigurnosti od voditelja IT odjela s obzirom na fokus internih ulaganja kompanija. Elektronički novac vidim kao dobru priliku, a ne prijetnju. Banke su već sada vrlo digitalizirane pa nam neće donijeti velike promjene, za nas će to biti jedan u nizu novih proizvoda. Banke u cijeloj Europskoj uniji pa tako i u Hrvatskoj već dugi niz godina ulažu značajna sredstva u digitalizaciju svojih proizvoda i usluga istovremeno vodeći računa o najvišim sigurnosnim standardima. Sigurnost digitalne imovine nužan je uvjet daljnjeg razvoja jer je to ipak glavna usluga koju potrošači trebaju imati', smatra Milan Parat, predsjednik Odbora za sigurnost HUB-a.