Ovo su najveće prijetnje vašem uređaju s Androidom: Evo kako ih izbjeći

Ažurirajte softver na svom Androidu kad god je to moguće. Ako vaš uređaj više ne dobiva ažuriranja, vrijeme je za novi ili barem noviji.

Prazna baterija je problem, ali to ne znači kako se trebate spojiti na apsolutno bilo što kako biste napunili svoj uređaj s Androidom.

Također, mogu pratiti internetski promet na uređajima koji su im u blizini. Ako morate ili želite koristiti javno dostupne mreže Wi-Fi-ja, najbolje je to činiti uz pomoć pouzdanih virtualnih privatnih mreža (VPN).

Stoga je dobro izbjegavati punjenje na lokacijama koje ne poznajete ili niste sigurni možete li im vjerovati.

Koristite vlastiti adapter i kabel kad god je to moguće, držite telefon zaključanim tijekom punjenja, onemogućite prijenos podataka i pregledajte uređaj ako se pojavi nešto sumnjivo.

Također možete nabaviti USB ključeve za blokiranje podataka koji dopuštaju samo protok struje.

6) Krađa uređaja

U mobitelima držimo ogromne količine potencijalno osjetljivih podataka, od lozinki i računa do fotografija i poruka. To ih može učiniti zanimljivima lopovima zainteresiranima za krađu ne samo podataka, već i identiteta.

Najčešće ih se krade na javnim mjestima poput restorana, kafića, zračnih luka i javnog prijevoza. Većinu rizika izbjeći ćete (ili barem smanjiti) ako pametni telefon držite zaključanim dok ga ne koristite.

Izbjegavajte korištenje očitih lozinki, poput rođendana. Također, uključite značajke kao što je Find My Device, kao i brisanje podataka na daljinu, a pobrinite se i za redovnu izradu sigurnosnih kopija (backupova), piše Make Use Of.