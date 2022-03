Kako produljiti vijek trajanja baterije na laptopu? Evo savjeta za koji možda dosad niste čuli

Proizvođači prijenosnika kao što su Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI i drugi u svoje uređaje ugrađuju ograničenje kapaciteta baterije koje možete upotrijebiti kako bi dulje ostala u top formi

Ovisno o proizvođaču, do postavke Relative State of Charge (RSOC) možete doći putem BIOS-a ili prateće aplikacije (recimo, Lenovo Vantage).

To je korisno ako stalno ili često držite laptop na 100 posto punjenja. Ako je tomu tako, preporuča se postavljanje ograničenja na 80 posto. Učinite li to, baterija će se automatski prestati puniti kad dođe do 80 posto.

Ako nemate Adaptive Battery Optimizer ili opciju Battery Health Management u BIOS-u, pokušajte nadograditi vaš BIOS (pogledajte HP-ovu stranicu Software and Driver Download).

Kliknite Let HP detect your product i pratite upute. Za instalaciju možete koristiti alat HP BIOS update and recovery ili to obaviti ručno, putem dijagnostike sustava.

Ako tih značajki nema ni nakon nadogradnje, vaše ih računalo vjerojatno ne podržava.

Kako namjestiti ograničenje kapaciteta baterije za laptop Lenovo?

Za namještanje ograničenja možete koristiti prateću aplikaciju Lenovo Vantage (dostupna je na službenim stranicama Lenova). Nakon što ju preuzmete pokrenite program za instalaciju i pratite upute.

U aplikaciji Lenovo Vantage kliknite Device.

Pod Device Settings odaberite Power.

Skrolajte do Battery Settings.

Uključite sklopku uz Battery Charge Threshold.

Kliknite Start Charging When Below i odaberite 50%.

Kliknite Stop Charging At i odaberite 80%.

Kako namjestiti ograničenje kapaciteta baterije za laptop Asus?

Asusovi prijenosnici dolaze sa značajkom Asus Battery Health Charging. Ograničenje kapaciteta možete namjestiti pomoću aplikacije MyAsus.

Pokrenite aplikaciju MyAsus na vašem laptopu (možete ju preuzeti iz trgovine Microsoft Store).

Na lijevoj strani otvorite karticu Customization.

Pod karticom Power & Performance pronađite značajku Battery Health Charging.

Odaberite Maximum lifespan mode. Tako će se laptop puniti do 60 posto , i početi puniti tek kad kapacitet padne ispod 58 posto .

, i početi puniti tek kad kapacitet padne ispod . Kliknite OK kako biste spremili promjene.

Ne možete naći značajku Battery Health Charging? Vjerojatno ju vaš laptop ne podržava.