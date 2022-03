Olakšajte si život i isključite ove nepotrebne značajke Windowsa 10

Windows 10 pored hrpe korisnih aplikacija i značajki sa sobom donosi niz stvari koje vam možda i ne trebaju. Nasreću, moguće ih je deaktivirati

Microsoft želi da koristite njihove aplikacije do te mjere da vam ih počne reklamirati u izborniku Start. Te reklame možete isključiti jednostavnim posjetom postavkama, odnosno klikom na opcije za personalizaciju: Settings > Personalization > Start > Show suggestions occasionally in Start . Ovime ćete isključiti reklame koje se pojavljuju kad otvorite izbornik Start.

Ciljane reklame trećih strana

Microsoft prati vaše ponašanje u Windowsima 10 i kreira jedinstven reklamni ID koji je vezan uz vaš Microsoft račun. Pomoću njega vam servira personalizirane reklame vanjskih kompanija putem Windows Storea. To praćenje možete isključiti kratkim posjetom izborniku za privatnost. Kliknite na Settings > Privacy > General > Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app activity. Ovim ćete, kao što postavka navodi, iskjlučiti reklamni ID kojim se reklame personaliziraju prema vašim aktivnostima unutar aplikacija.

Cortana koja vas 'želi upoznati'

Cortana, prilagodljiv digitalni asistent Windowsa 10 sakuplja niz vaših osobnih informacija poput načina na koji govorite, uzorke rukopisa i povijesti pritisnutih tipki na tipkovnici. Možete ju zaustaviti posjetom u postavke za privatnost, odnosno odlaskom u Settings > Privacy > Inking & typing te deaktivacijom te opcije.

Aplikacije koje rade u pozadini

Aplikacije u Windowsima 10 vrlo često nešto rade u pozadini, čak i kad su ugašene. One mogu sakupljati informacije, slati notifikacije, preuzimati i instalirati nadogradnje te samim time trošiti vaš internet i bateriju. Ako koristite mobilni uređaj i imate ograničen promet, predlažemo da ovu značajku ugasite.

Odite u postavke pozadinskih aplikacija klikom na Settings > Privacy > Background apps i tamo isključite opciju za dozvolu rada u pozadini (Let apps run in the background) ili ugasite pojedine aplikacije.