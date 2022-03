Facebook ima nove opcije za privatnost, pogledajte što sve tamo možete otkriti

Facebook ima nove nov 'centar za privatnost' pomoću kojeg korisnici mogu ograničiti Metino praćenje internetskih aktivnosti

Facebook kao kompaniju već godinama prate optužbe o agresivnom sakupljaanju korisničkih podataka u svrhu oglašavanja - što je s vremenom i dovelo do pada broja korisnika.

Zašto se isplati korisiti Privacy Center?



Ako jednog dana dobijete pristup Privacy Centeru, isplatit će se provesti malo vremena i priviknuti se na načine na koje Meta obrađuje podatke koje dijelite u njezinom portfelju aplikacija.



Dio na koji treba obratiti najveću pažnju je Collection and Use, odnosno kategorije za sakupljanje i korištenje podataka. Sakupljanje objašnjava kako Facebook sakuplja vaše podatke, dok korištenje objašnjava kamo ti podaci idu. Još jedna spomena vrijedna kategorija definitivno su reklame. One formiraju tri najvažnije stavke koje korisnici trebaju sagledati ako se odluče na korištenje usluga i aplikacija koje im nudi Zuckerbergova Meta.