Što kad Android uspori? Isprobajte ove jednostavne trikove

Postoji nekoliko razloga zbog kojih se Android uređaji usporavaju, no većinu ih se može ispraviti jednostavnim stvarima poput malog pregleda postavki

Ako koristite uređaj kojeg pokreće Googleov Android i odjednom ste primjetili da se uređaj jako usporio, vrijeme ja za malo domaće dijagnostike. Greška, naravno, može biti i u nekom privremenom bugu, no na sreću - i za to postoji rješenje.

Ažuriranje

Jedan od najboljih i najjednostavnijih načina za rješavanje čudnog usporavanja uređaja je provjera je li vaš sustav ažuriran na najnoviju verziju. Ako nakon provjere saznate da vaš smartfon zaista ima najnoviju dostupnu verziju Androida, vrijeme je da istu stvar napravite i za aplikacije. Postoji šansa da je neka od njih zbog starog buga usporila vaš uređaj te da je rješenje cijelog problema u jednostavnoj provjeri za najnoviju verziju.

Riješite se nepotrebnog cachea

Svi programi koje pokrećete na vašem Androidu koriste memoriju RAM i podatke na vašem međuspremniku, odnosno cacheu. Ponekad se zbog nekog razloga taj međuspremnik zna napuniti nepotrebnim podacima, no na sreću - moguće ga je isprazniti. Da biste to napravili, uđite u postavke uređaja i birajte stavku Storage i nakon toga stavku za unutrašnju zapremninu 'Internal storage' te 'Cached data'. Nakon što bas vaš uređaj pita jeste li sigurni oko brisanja međumemorije vanjskih programa, pritisnite OK.

Vodite računa da ćete brisanjem cachea u aplikacijama moći izbrisati i podatke za prijavu. Podaci vezani uz aplikacije, odnosno informacije o profilu, mogu se brisati u istom izborniku, pa prije tog poteza predlažemo da osigurate da se lozinki za te aplikacije na koncu i sjećate. Nakon što ste pobrisali nepotrebne podatke, pobrišite nepotrebne aplikacije.