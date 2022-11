Kako obrisati privatne poruke na Twitteru i je li to uopće moguće? Pogledajte što ustvari Twitter zna o vama

Kako se ispostavlja, izgleda da nije baš tako jednostavno obrisati privatne poruke na Twitteru, među tviterašima poznatijima kao DM-ovi. Štoviše, samo brisanje poruka neće ih ukloniti

Prema navodima iz Twittera, ako želite obrisati neku privatnu konverzaciju, nije dovoljno učiniti to jednostrano. Poruke bi trebale nestati isključivo ako to učini i primatelj vaših poruka, no sudeći prema nekim insajderima iz tabora ove platforme, čak ni to neće biti dovoljno.

Pieter Mudge Zatko, cijenjeni veteran kibernetičke sigurnosti i bivši voditelj sigurnosti na Twitteru, u lipnju je optužio tu tvrtku za lošu praksu kibernetičke sigurnosti, uključujući zabrinutost da ne uklanja na odgovarajući način podatke ljudi koji su izbrisali svoje račune. ‘U vrijeme mog zaposlenja u kompaniji nije bilo moguće da Twitter udovolji zahtjevu za brisanjem korisničkih podataka’, rekao je Zatko u svjedočenju u Senatu odgovarajući na pitanje o mogućnosti tvrtke da izbriše podatke u skladu s propisima. Ispostavlja se da bi i pošiljatelji i primatelji koji brišu poruke trebali u potpunosti ukloniti ih te će one nestati iz internih sustava Twittera, no mogu postojati slučajevi u kojima on ne radi onako kako je predviđeno ili poruke možda neće biti izbrisane zbog drugih okolnosti. Insajder je imao izravna saznanja o tvrtkinom sustavu slanja poruka i politici zadržavanja podataka. Također navodi da bi izravne poruke trebale nestati iz Twitterovih baza podataka u roku od nekoliko tjedana, a drugi neimenovani izvor ističe da to obično traje samo nekoliko dana. Twitter nije odgovorio na pitanje o svojim pravilima za izravnu razmjenu poruka.

Nedostatak jasnoće u vezi s brisanjem privatnih poruka pridonosi široj javno izraženoj zabrinutosti o Twitterovim praksama zadržavanja podataka. Twitter čuva niz drugih vrsta korisničkih podataka, uključujući telefonske brojeve i adrese internetskog protokola koji se koriste za prijavu, a koji mogu otkriti i lokaciju pojedinog korisnika. Izravne poruke, na Twitteru poznate kao DM-ovi, već su dugo popularna značajka platforme, omogućujući korisnicima da komuniciraju izvan Twitterovog javnog kanala. Međutim te poruke nisu tako sigurne kao one koje se šalju putem aplikacija poput Signala ili Mete u vlasništvu WhatsAppa i Facebook Messengera. Twitter nikada nije šifrirao svoje izravne poruke unatoč pozivima brojnih aktivista za kibernetičku sigurnost da to učini. To znači da kad god se pristupi bilo čijim privatnim porukama, one su odmah čitljive - bilo da to radi vladina agencija koja traži od Twittera da preda poruke putem (sudskog) naloga, zaposlenik koji ima dopuštenje pregledavati korisničke račune ili hakeri koji su stekli pristup pojedinačnim računima ili vlastitim sustavima Twittera. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost i bivši zaposlenici Twittera kažu da nedostatak snažnog sigurnosnog osoblja tvrtku čini ranjivijom na napade hakera koji neprestano pokušavaju pronaći nove načine za provalu u softver. Otkako je megamilijarder Elon Musk preuzeo Twitter za 44 milijarde dolara, ne prestaju se nizati problemi i kontroverze oko ove platforme. Musk je kao jedan od prvih koraka podijelio cijeli niz otkaza zaposlenicima, a koje je nedugo zatim pokušao vratiti u kompaniju. Uveo je neke novitete koje je odmah povukao, zaprijetio je djelatnicima da moraju dolaziti u urede, a ne raditi od kuće, te im je poručio da je ‘bankrot jedna od mogućih opcija' za Twitter u budućnosti. AKO STE PROPUSTILI:

