Morski pas nasrnuo na ribarski brod u šibenskom arhipelagu: 'Bilo je kao u Raljama'

''Lovili smo tune na sredini Žirja , jedno sedam, osam milja vani. Naletjeli smo na jato tuna u prosjeku 30 kilograma i dok smo jednu vukli vani, u jednom momentu, dok je bila četiri, pet metara od broda, vidio sam sjenu kako naglo dolazi. Nisam mogao vjerovati svojim očima što se događa. Ogroman morski pas ju je momentalno presjekao na pola", rekao je ribar.

Nesvakidašnji prizori kod Žirja. Morski pas mako – poznat i kao plavi pas – nasrnuo je na plijen, a zatim i na sam ribarski brod usred tunolova.

Nakon što je odnio većinu ulova, morski pas počeo je gristi i sam brod.

"Kao u Raljama, isto kao i u Raljama mi je bilo. Ne mogu opisati taj osjećaj, znači kad smo vukli ovu drugu van, kao što sam rekao, skoro ju je ugrizao. U jednom momentu sam mislio da je toliko lud da će skočiti u brod", ispričao je ribar.

Nakon nekoliko dramatičnih krugova oko broda, ribari su se povukli pola milje dalje. Na životinji vide stare rane, mreže i udice zabijene u čeljust.



"Radi se o morskom psu makou. Ovaj morski pas je na sebi imao komad mreže koji mu je stvarao ozljedu, imao je više friževa iz prošlosti i također, imao je dvije udice u svojim ustima, što znači da je kroz svoj život itekako bio u doticaju s ribarstvom", rekao je poznavatelj morske biologije Pero Ugarković.

Stručnjaci kažu da makoi u Jadranu postoje, ali ovakvi susreti su rijetki i ostavljaju traga. "Ovaj mako kojeg se sada snimilo je možda čak i najveći kojeg sam vidio snimljenog u Jadranu i takvi veliki primjerci se uglavnom drže daleko na otvorenom moru dok mlađi primjerci znaju zaći u kanale", reko je Ugarković.

More koje poznaje cijeli život, ribaru se odjednom pretvorilo u neprijatelja. "Tada me prvi puta u životu na brodu ulovila jeza. Znači nikad nisam osjetio jezu, to je kao u liftu kad stane lift. Onaj iskonski strah da nešto drugo upravlja s vama. Onda sam osjetio da se radi o nekoj većoj sili, a ne o običnom morskom psu", rekao je ribar.

"Bio je to baš dramatičan susret, mislim da se neću više kupati na otvorenom moru onoliko koliko sam prije, ako ću se ikada više smočiti u moru dalje od klasičnih plaža", rekao je ribar. "Kada je on ugrizao tunu, to je njegov instinkt, to mu je nagon - da pojede svoj plijen. Nakon što je ribar uklonio tunu, on je i dalje ostao u tome modu da napada. On je tražio šta još može napasti da pojede, a tu je u blizini bio brod i malo ga je gricnuo i probao tako da u tom trenutku ne bi bilo pametno se kupati - to bi bio taj provocirani napad", rekao je Ugarković.

Srećom, napadi makoa na ljude su ekstremno rijetki. Dosad ih je povijesti na cijelom svijetu zabilježeno tek devet.