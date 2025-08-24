Samsung Galaxy Z Flip7 na testu: Manji, elegantniji, korisniji

Najnoviji mini preklopni smartfon iz Samsunga prati svjetske trendove i donosi značajke koje će, u većini slučajeva, korisnici jako cijeniti

Evolucija malih preklopnih 'clamshell' telefona oduvijek mi je bila zanimljiva od klasičnih telefona-tableta. Makar, ruku na srce, potonji zadnjih godinu dana prolaze kroz puno značajniju iteracijsku evoluciju, uvijek mi je draže u ruke primiti telefon koji, među ostalim, služi da bi stao u svačiji džep. Najnoviji Galaxy Z Flip7 iteracijska je nadogradnja prošlogodišnje 'šestice' koja, potaknuta industrijskim trendovima, povlači nekoliko trikova koji su mi se jako dopali kod konkurencije. Naravno, tu je i dalje Samsungovo uvjeravanje da telefoni danas ne mogu postojati bez umjetne inteligencije, no na sreću - to nije glavna tema kojom bi se htio baviti kad govorim o ovom telefonu.

Sličan model, nekoliko noviteta Riječ je, kao što se vidi iz slika, o nečemu jako sličnom prošlogodišnjem modelu. Dimenzije su zanemarivo drukčije, dizajn je prilično sličan, no ono što ga čini posebnim vidi se tek nakon što telefon odlučite upaliti. za početak, tu je napokon vanjski ekran od 4,1 inča koji prekriva cijelu površinu gornjeg dijela 'školjke'. Dobrodošlo je i povećanje dijagonale unutarnjeg ekrana na 6.9 inča, kao i vanjski podržava modularnu brzinu osvježenja ekrana. Konačno, tu je i jako zgodna varijanta telefona koja u zagasito plavoj nudi vrlo zadovoljavajući prvi dojam. Ne radi se o ničemu pretencioznom, pa je možda to i neka vrsta prednosti.

I dalje su tu dva modula vanjske kamere, pregib kad se otvori telefon je i dalje jako slabo zamjetljiv, a sučelje je ugodno i podložno raznim vizualnim i funkcijskim modifikacijama. Pošto su Samsung i Google već neko vrijeme kao prst i nokat, integracija stvari poput circle to searcha, Geminija koji radi kroz više aplikacija odjednom i konverzacijskog ai asistenta zaokružuju OneUI 8 poduprijet Androidom 16.

Korisničko iskustvo Umjetna inteligencija se, kao i kod Flipa7 proteže i u videoigre gdje zaokruživanjem možete izabrati nekog negativca i, recimo, od Googlea tražiti kako ga lakše pobijediti. Sve u svemu, riječ je o ugodnom korisničkom iskustvu kojeg, ruku na srce, ne bi ubilo da u osnovnim opcijama korisnicima nudi mogućnost prebacivanja aplikacija na vanjski ekran. U zadatim opcijama i bez ulaska u eksperimentalne značajke Flip7 vanjski zaslon od 4.1 inča koristi kao površinu za widgete i pomoćni ekran za kameru što, makar je korisno, zapostavlja neke vrlo korisne funkcije. Unutarnji ekran od 6.9 inča daje hrpu prostora za aplikacije i pregled multimedije, s time da dio aplikacija 'osjeti' ako je uređaj napola zaklopljen pa prilagode sučelje u tzv. flex način rada. Sve u svemu, zahvaljujući novim funkcijama, ugodnom dizajnu i nametljivoj, ali ponekad korisnoj umjetnoj inteligenciji, iskustvo s ovim telefonom usklađuje ritam sa Samsungovom 'AI u svemu po svaku cijenu' strategijom koja je, reći ću to tako - malo polarizirajuća.

Fotografija Kamere na telefonu dijele se na untarnje i vanjske. Na okviru se, naime, nalaze dva objektiva - širokokutni od 50 i ultra širokokutni od 12 MP. Selfi kamerica je jednostruki širokokutni objektiv od 10 MP. Iskustvo fotografiranja zavisi o uvjetima. Ako slikate po noći, očekujte zrnje kakav god način snimanja izabrali, a ako snimate po danjem svjetlu, dobit ćete zbilja sjajne rezultate.

Samsung Galaxy Z Flip7 primjeri fotografija Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina







+3 Samsung Galaxy Z Flip7 primjeri fotografija Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina