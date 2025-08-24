Samsung Galaxy Z Flip7 na testu: Manji, elegantniji, korisniji

Najnoviji mini preklopni smartfon iz Samsunga prati svjetske trendove i donosi značajke koje će, u većini slučajeva, korisnici jako cijeniti
Evolucija malih preklopnih 'clamshell' telefona oduvijek mi je bila zanimljiva od klasičnih telefona-tableta. Makar, ruku na srce, potonji zadnjih godinu dana prolaze kroz puno značajniju iteracijsku evoluciju, uvijek mi je draže u ruke primiti telefon koji, među ostalim, služi da bi stao u svačiji džep. Najnoviji Galaxy Z Flip7 iteracijska je nadogradnja prošlogodišnje 'šestice' koja, potaknuta industrijskim trendovima, povlači nekoliko trikova koji su mi se jako dopali kod konkurencije. Naravno, tu je i dalje Samsungovo uvjeravanje da telefoni danas ne mogu postojati bez umjetne inteligencije, no na sreću - to nije glavna tema kojom bi se htio baviti kad govorim o ovom telefonu.
Sličan model, nekoliko noviteta
Riječ je, kao što se vidi iz slika, o nečemu jako sličnom prošlogodišnjem modelu. Dimenzije su zanemarivo drukčije, dizajn je prilično sličan, no ono što ga čini posebnim vidi se tek nakon što telefon odlučite upaliti. za početak, tu je napokon vanjski ekran od 4,1 inča koji prekriva cijelu površinu gornjeg dijela 'školjke'. Dobrodošlo je i povećanje dijagonale unutarnjeg ekrana na 6.9 inča, kao i vanjski podržava modularnu brzinu osvježenja ekrana. Konačno, tu je i jako zgodna varijanta telefona koja u zagasito plavoj nudi vrlo zadovoljavajući prvi dojam. Ne radi se o ničemu pretencioznom, pa je možda to i neka vrsta prednosti.
I dalje su tu dva modula vanjske kamere, pregib kad se otvori telefon je i dalje jako slabo zamjetljiv, a sučelje je ugodno i podložno raznim vizualnim i funkcijskim modifikacijama. Pošto su Samsung i Google već neko vrijeme kao prst i nokat, integracija stvari poput circle to searcha, Geminija koji radi kroz više aplikacija odjednom i konverzacijskog ai asistenta zaokružuju OneUI 8 poduprijet Androidom 16.
Korisničko iskustvo
Umjetna inteligencija se, kao i kod Flipa7 proteže i u videoigre gdje zaokruživanjem možete izabrati nekog negativca i, recimo, od Googlea tražiti kako ga lakše pobijediti. Sve u svemu, riječ je o ugodnom korisničkom iskustvu kojeg, ruku na srce, ne bi ubilo da u osnovnim opcijama korisnicima nudi mogućnost prebacivanja aplikacija na vanjski ekran. U zadatim opcijama i bez ulaska u eksperimentalne značajke Flip7 vanjski zaslon od 4.1 inča koristi kao površinu za widgete i pomoćni ekran za kameru što, makar je korisno, zapostavlja neke vrlo korisne funkcije.
Unutarnji ekran od 6.9 inča daje hrpu prostora za aplikacije i pregled multimedije, s time da dio aplikacija 'osjeti' ako je uređaj napola zaklopljen pa prilagode sučelje u tzv. flex način rada. Sve u svemu, zahvaljujući novim funkcijama, ugodnom dizajnu i nametljivoj, ali ponekad korisnoj umjetnoj inteligenciji, iskustvo s ovim telefonom usklađuje ritam sa Samsungovom 'AI u svemu po svaku cijenu' strategijom koja je, reći ću to tako - malo polarizirajuća.
Fotografija
Kamere na telefonu dijele se na untarnje i vanjske. Na okviru se, naime, nalaze dva objektiva - širokokutni od 50 i ultra širokokutni od 12 MP. Selfi kamerica je jednostruki širokokutni objektiv od 10 MP. Iskustvo fotografiranja zavisi o uvjetima. Ako slikate po noći, očekujte zrnje kakav god način snimanja izabrali, a ako snimate po danjem svjetlu, dobit ćete zbilja sjajne rezultate.
Zum na kamerama ide do 10x, uz optički zum do 3x, s time da mi se čini da fotografije dobro izgledaju otprilike do 4x nakon čega stvari brzo kreću nizbrdo. Nakon što ste snimili sliku, moći ćete ju izmijeniti raznim AI pomagalima poput adaptivnih fltra, micanja nepoželjnih objekata i sličnih čarolija moderne mobilne fotografije - ili ju prožvakati kroz AI obradu i pretvoriti u 'umjetničko djelo'.
Baterija, performanse, procesor
Težina uređaja je nešto više od 180 grama, dimenzije u rastvorenom načinu su malo 'istegnute' što je drukčije od većine 'standardnih' telefona, no ono što mi je jako zgodno, kao i kod svih sličnih uređaja, je koliko ovaj telefon nenametljivo stane u bilo čiji džep. Rasklapanje i sklapanje su stvari na koje se mora naviknuti jer, iskreno, mislim da je spremanje nesklopljenog telefona u torbicu ili džep i dalje recept za skorašnji odlazak servisu.
Flip7 ima bateriju od 4300 mAh koja bez problema radi cijeli dan, a za performanse je zaslužan Exynos 2500 koji, makar radi jako brzo, zna štucati u Dex modu, pri radu s kamerom ili u malo zahtjevnijim igrama. Ne bi ovo nazvao razlogom za zaobilaženje telefona, no moram reći da su te stvari zamjetne.
Kupiti ili ne?
Sve u svemu, Samsung Galaxy Flip7 je vrlo solidan preklopni telefon koji će prije svega razveseliti pripadnike Samsung ekosustava. Radi se o uređaju koji je jeftiniji od konkurentnog Razra, izgleda lijepo i radi jako brzo. Ako se smatrate korisnikom koji iz njega neće izvlačiti apsolutni maksimum i privlači vas koncept telefona s lijepim, velikim i preklopnim ekranom, uz najnoviji Flip nećete pogriješiti.
- Ime: Samsung Galaxy Z Flip7
- Vrsta: preklopni smartfon
- Proizvođač: Samsung
- Konstrukcija: vanjsko staklo Gorilla Glass Victus 2, unutarnji ekran prekriven plastikom, aluminijski okvir
- Platforma: Android 16, One UI 8
- Procesor: Exynos 2500
- Unutarnji ekran: preklopni Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita, 6.9 inča, 1080 piksela puta 2520 piksela
- Vanjski ekran: Super AMOLED, 120Hz, 4.1 inča, 948 piksela puta 1048 piksela (Gorilla Glass Victus 2)
- Memorija: 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
- Glavna kamera: 50 MP, f/1.8, 23mm (širokokutna), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultra širokokutna), 1/3.2", 1.12µm
- Selfie kamera: 10 MP, f/2.2, 23mm (širokokutna), 1.12µm 10 MP, 1/3.0", 1.22µm
- Baterija: 4300 mAh, punjenje 25 W žičano, 15 W bežično, 4.5 W obrnuto žičano
- Cijena: 1,199 eura
- Ustupio: Samsung