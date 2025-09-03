Softverski div otpustio 4000 ljudi: 'Treba mi manje glava'

Tvrtkin direktor Marc Benioff poznat je zagovornik ovakvog oblika 'učinkovitosti'
Tvrtka Salesforce otpustila je 4000 radnika u sektoru korisničke podrške, potvrdio je izvršni direktor Marc Benioff u razgovoru za podcast The Logan Bartlett Show. Prema njegovim riječima, broj zaposlenih u tom odjelu smanjen je s 9.000 na 5.000 zbog uvođenja umjetne inteligencije.
'Smanjio sam broj glava s 9000 na oko 5000, jer mi jednostavno treba manje glava', izjavio je Benioff, naglašavajući kako AI značajno mijenja način rada unutar kompanije. Salesforce, koji je među predvodnicima u primjeni umjetne inteligencije, razvio je vlastiti sustav pod nazivom Agentforce - skupinu chatbota i alata koji preuzimaju dio posla korisničke podrške.
U službenom priopćenju tvrtke navodi se da su zbog učinkovitosti AI sustava zabilježili pad broja korisničkih upita te više ne zapošljavaju nove inženjere podrške. Benioff je već tijekom ljeta poručio da AI u Salesforceu obavlja i do 50 posto posla.
No, iako kompanija ističe učinkovitost i inovacije, stručnjaci upozoravaju na širu sliku. Savjetnica za ljudske resurse Laurie Ruettimann istaknula je da je umjetna inteligencija već dovela do brojnih otkaza u raznim industrijama te da će zaposlenici morati steći nove vještine kako bi ostali konkurentni. 'Ako vam mreža kontakata nije već našla posao, na vama je da proširite horizonte i steknete nove vještine', rekla je Ruettimann.
Analitičar Ed Zitron smatra pak da se tehnološke kompanije koriste umjetnom inteligencijom i kao izgovorom. Prema njegovom mišljenju, mnoge su tvrtke pretjerano zapošljavale tijekom pandemije, a sada žele impresionirati investitore naglašavajući 'učinkovitost'. 'Riječ je o mentalitetu rasta pod svaku cijenu. Važno je samo rasti, čak i ako to uništava živote ljudi ili pogoršava kvalitetu proizvoda', upozorio je Zitron.
Otkazi u Salesforceu tako postaju dio šire rasprave o budućnosti rada i odnosu između ljudskog rada i strojnog učenja. Dok Benioff tvrdi da umjetna inteligencija omogućuje veću produktivnost, kritičari upozoravaju da se iza retorike inovacija često kriju čisto financijski motivi, piše CNBC.