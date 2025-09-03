Softverski div otpustio 4000 ljudi: 'Treba mi manje glava'

Tvrtka Salesforce otpustila je 4000 radnika u sektoru korisničke podrške, potvrdio je izvršni direktor Marc Benioff u razgovoru za podcast The Logan Bartlett Show. Prema njegovim riječima, broj zaposlenih u tom odjelu smanjen je s 9.000 na 5.000 zbog uvođenja umjetne inteligencije.

'Smanjio sam broj glava s 9000 na oko 5000, jer mi jednostavno treba manje glava', izjavio je Benioff, naglašavajući kako AI značajno mijenja način rada unutar kompanije. Salesforce, koji je među predvodnicima u primjeni umjetne inteligencije, razvio je vlastiti sustav pod nazivom Agentforce - skupinu chatbota i alata koji preuzimaju dio posla korisničke podrške.

U službenom priopćenju tvrtke navodi se da su zbog učinkovitosti AI sustava zabilježili pad broja korisničkih upita te više ne zapošljavaju nove inženjere podrške. Benioff je već tijekom ljeta poručio da AI u Salesforceu obavlja i do 50 posto posla.