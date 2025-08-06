Kad ChatGPT postane rame za plakanje: OpenAI uvodi upozorenja nakon alarmantnog slučaja

Odluka dolazi nakon slučajeva poput onog u kojem je tridesetogodišnji muškarac s autizmom hospitaliziran nakon manične epizode i emocionalnog sloma, pri čemu mu je ChatGPT navodno učvrstio uvjerenje da je otkrio način kako savijati vrijeme.

Tvrtka je najavila niz promjena kako bi poboljšala način na koji chatbot prepoznaje i odgovara na znakove psihičkih poteškoća. Nova ažuriranja omogućit će ChatGPT-u da bolje detektira emocionalne ili mentalne poremećaje, ponudi prikladniji odgovor i po potrebi uputi korisnike na stručne, znanstveno utemeljene resurse.

Kako alati umjetne inteligencije postaju sve rašireniji, sve više ljudi koristi chatbotove poput ChatGPT-a za emocionalnu podršku i pomoć u suočavanju s osobnim izazovima. No, OpenAI-jev ChatGPT suočio se s ozbiljnim kritikama jer nije adekvatno reagirao na korisnike koji su pokazivali znakove psihičke ranjivosti ili emocionalne uznemirenosti , piše Euronews .

'Ne postupamo uvijek ispravno,' poručili su iz OpenAI-ja, dodajući kako će njihov pristup evoluirati s učenjem iz stvarnih slučajeva i povratnih informacija korisnika. U sklopu novih mjera, ChatGPT će sada poticati korisnike da naprave pauzu tijekom duljih sesija razgovora, a uvodi se i nova funkcija za pitanja vezana uz važne osobne odluke. Primjerice, chatbot više neće izravno odgovarati na pitanja poput 'Trebam li prekinuti s dečkom?', već će pokušati pomoći korisniku da sam promisli o situaciji i donese promišljenu odluku.

Osim tehničkih promjena, OpenAI osniva i savjetodavnu skupinu sastavljenu od stručnjaka za mentalno zdravlje, razvoj mladih i interakciju čovjek-računalo. Cilj je uključiti njihove uvide u buduća poboljšanja ChatGPT-a kako bi interakcije bile sigurnije, odgovornije i osjetljivije na psihičko stanje korisnika.

Iz tvrtke ističu kako žele da ChatGPT postane koristan alat u situacijama poput pripreme za težak razgovor na poslu ili kao podrška korisnicima koji se osjećaju izgubljeno i žele raščistiti vlastite misli.

Unatoč ovim promjenama, stručnjaci upozoravaju da chatbotovi, iako mogu ponuditi osnovne informacije i osjećaj privremene podrške, ne mogu zamijeniti stvarnu terapiju ili odnos temeljen na povjerenju između pojedinca i educiranog psihologa.

OpenAI je već ranije reagirao na kritike korisnika. U travnju su povukli ažuriranje koje je učinilo ChatGPT pretjerano laskavim i suglasnim, priznajući da je ponekad 'govorio ono što zvuči lijepo, a ne ono što je zaista korisno.'