I Slovenija pooštrava pravila: Kreće u organičavanje društvenih mreža za djecu

Potpredsjednik vlade Matej Arčon rekao je da je inicijativu pripremilo ministarstvo obrazovanja, a da će prije usvajanja zakonskih mjera o smjernicama trebati izjasniti i ministarstvo za digitalnu transformaciju.

Arčon je nakon sjednice također pojasnio da su na korak radi sprečavanje negativnih učinaka korištenja društvenih mreža za adolescente i djecu mlađu od 15 godina odlučili po uzoru na razne države.

"U svijetu i Europi je to posljednjih tjedana i mjeseci aktualna tema te zbog toga kao vlada pokazujemo da nam je stalo do naše djece", rekao je.