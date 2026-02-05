I Slovenija pooštrava pravila: Kreće u organičavanje društvenih mreža za djecu

zaštita mladih

Slovenska vlada je na sjednici u Dravogradu usvojila smjernice za izmjene zakona kojim bi se mlađima od 15 godina ograničilo korištenje društvenih mreža, javlja u četvrtak slovenska agencija STA.

Potpredsjednik vlade Matej Arčon rekao je da je inicijativu pripremilo ministarstvo obrazovanja, a da će prije usvajanja zakonskih mjera o smjernicama trebati izjasniti i ministarstvo za digitalnu transformaciju.

Arčon je nakon sjednice također pojasnio da su na korak radi sprečavanje negativnih učinaka korištenja društvenih mreža za adolescente i djecu mlađu od 15 godina odlučili po uzoru na razne države.

"U svijetu i Europi je to posljednjih tjedana i mjeseci aktualna tema te zbog toga kao vlada pokazujemo da nam je stalo do naše djece", rekao je.

Vlada želi regulirati društvene mreže i ograničiti njihovo korištenje za mlađe od 15 godina. Arčoj je kao primjere naveo TikTok i Snapchat.

"Smjernice će još dopuniti struka, a pripremit će se i zakonska podloga za ograničavanje mreža, naravno u smislu zaštite djece i adolescenata", dodao je Arčon.

Otkako je Australija u prosincu uvela zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, raste pritisak i na europske vlade da učine isto. Francuska, Danska i Grčka su među zemljama koje poduzimaju konkretne korake, a ovog tjedna su Španjolska i Portugal također najavile dobna ograničenja za društvene mreže.

Inicijative za strožu kontrolu i restrikcije se pojavljuju i na razini Europske unije. Europski parlament je u studenom prošle godine zatražio dobnu granicu od 16 godina za samostalno korištenje društvenih mreža, platformi za dijeljenje videozapisa i alata umjetne inteligencije. Prema tom prijedlogu, mladi u dobi između 13 i 16 godina bi tim sadržajima imali pristup samo uz dozvolu roditelja ili skrbnika.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u rujnu prošle godine rekla da bi EU trebao razmotriti uvođenje dobnog ograničenja za pristup društvenim mrežama. Također, najavila je osnivanje panela stručnjaka koji će pripremiti preporuke za daljnje djelovanje.

