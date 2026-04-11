Je li napokon razotkriven najveći misterij svijeta bitcoina?

Svijet je 2008. bio na rubu financijskog kolapsa. Globalna kriza uništavala je imovinu kućanstava, rušila kompanije i destabilizirala države, dok su mnogi krivnju svaljivali na banke i njihove rizične prakse. Tada se pojavila ideja o alternativnom financijskom sustavu – digitalnoj valuti koja bi funkcionirala bez posrednika, i rođen je Bitcoin. No, i gotovo 20 godina kasnije, jedno pitanje ostaje bez odgovora: tko stoji iza pseudonima Satoshi Nakamoto?

Prema opsežnom istraživanju koje su proveli novinari The New York Timesa, moguće je da se iza tog imena krije britanski kriptograf Adam Back, jedan od pionira u području digitalne sigurnosti i kriptovaluta, prenosi WiWo. Novinari su više od godinu dana analizirali stare e-mailove, forume i online rasprave, uspoređujući ih s tekstovima koji se pripisuju Nakamotu. U tom procesu nastala je golema baza podataka s više od 130.000 objava i stotinama potencijalnih kandidata.

Ključni tragovi pronađeni su u jeziku: istraživači su identificirali stotine specifičnih stilskih pogrešaka koje se podudaraju između Nakamotovih tekstova i onih koje je pisao Back. Upravo ta lingvistička sličnost postala je temelj njihove teorije. Tehnološka pozadina koja 'ima smisla' Osim jezičnih podudarnosti, važan argument je i Backova stručna pozadina. On je bio dio tzv. cypherpunk pokreta – zajednice developera koja je radila na razvoju decentraliziranih tehnologija, što je ujedno i temelj bitcoina. Back je također tvorac sustava poznatog kao Hashcash, koji je kasnije poslužio kao inspiracija za rudarenje bitcoina. Taj koncept čak se izrijekom spominje u izvornom dokumentu bitcoina iz 2008. godine. Danas Back vodi tvrtku Blockstream, koja razvija alate i infrastrukturu za unapređenje bitcoin mreže. 'Nisam Satoshi' Unatoč svim indicijama, sam Back odlučno odbacuje te tvrdnje. Na društvenim mrežama poručio je kratko i jasno: ‘Nisam Satoshi’. Istaknuo je i da je još od 1990-ih aktivan u kriptografskoj zajednici, sugerirajući da njegova dugogodišnja prisutnost u tom prostoru ne znači nužno da je upravo on tvorac bitcoina.

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026