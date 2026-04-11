Je li napokon razotkriven najveći misterij svijeta bitcoina?

Svijet je 2008. bio na rubu financijskog kolapsa. Globalna kriza uništavala je imovinu kućanstava, rušila kompanije i destabilizirala države, dok su mnogi krivnju svaljivali na banke i njihove rizične prakse. Tada se pojavila ideja o alternativnom financijskom sustavu – digitalnoj valuti koja bi funkcionirala bez posrednika, i rođen je Bitcoin. No, i gotovo 20 godina kasnije, jedno pitanje ostaje bez odgovora: tko stoji iza pseudonima Satoshi Nakamoto?
Prema opsežnom istraživanju koje su proveli novinari The New York Timesa, moguće je da se iza tog imena krije britanski kriptograf Adam Back, jedan od pionira u području digitalne sigurnosti i kriptovaluta, prenosi WiWo.
Novinari su više od godinu dana analizirali stare e-mailove, forume i online rasprave, uspoređujući ih s tekstovima koji se pripisuju Nakamotu. U tom procesu nastala je golema baza podataka s više od 130.000 objava i stotinama potencijalnih kandidata.
Ključni tragovi pronađeni su u jeziku: istraživači su identificirali stotine specifičnih stilskih pogrešaka koje se podudaraju između Nakamotovih tekstova i onih koje je pisao Back. Upravo ta lingvistička sličnost postala je temelj njihove teorije.
Tehnološka pozadina koja 'ima smisla'
Osim jezičnih podudarnosti, važan argument je i Backova stručna pozadina. On je bio dio tzv. cypherpunk pokreta – zajednice developera koja je radila na razvoju decentraliziranih tehnologija, što je ujedno i temelj bitcoina.
Back je također tvorac sustava poznatog kao Hashcash, koji je kasnije poslužio kao inspiracija za rudarenje bitcoina. Taj koncept čak se izrijekom spominje u izvornom dokumentu bitcoina iz 2008. godine.
Danas Back vodi tvrtku Blockstream, koja razvija alate i infrastrukturu za unapređenje bitcoin mreže.
'Nisam Satoshi'
Unatoč svim indicijama, sam Back odlučno odbacuje te tvrdnje. Na društvenim mrežama poručio je kratko i jasno: ‘Nisam Satoshi’.
Istaknuo je i da je još od 1990-ih aktivan u kriptografskoj zajednici, sugerirajući da njegova dugogodišnja prisutnost u tom prostoru ne znači nužno da je upravo on tvorac bitcoina.
Važno je naglasiti da istraživanje ne donosi čvrste dokaze, već niz dobro potkrijepljenih indicija. Identitet Satoshija Nakamota tako i dalje ostaje neriješena zagonetka.
Misterij vrijedan desetke milijardi dolara
Razlog zbog kojeg ova tema i dalje izaziva toliku pažnju leži i u potencijalnom bogatstvu. Procjenjuje se da Nakamoto kontrolira oko 1,1 milijun bitcoina, što bi danas vrijedilo desetke milijardi dolara.
To bi ga svrstalo među najbogatije ljude na svijetu – i dodatno povećava interes javnosti za razotkrivanje njegova identiteta.
Ipak, mnogi u kriptozajednici upozoravaju da bi potvrda identiteta mogla imati i negativne posljedice. Postoji strah da bi otkrivanje ‘pravog’ Nakamota moglo dovesti do sigurnosnih prijetnji, pa čak i destabilizacije tržišta.
Ovo nije prvi put da se tvrdi kako je misterij riješen. Tijekom godina pojavile su se brojne teorije i kandidati, uključujući i kanadskog developera Petera Todda, kojeg je jedna dokumentarna emisija 2024. također dovela u vezu s Nakamotom.