James Webb u akciji: Skrivaju li se izvanzemaljci 'tamo gore'

NASA-ini stručnjaci već su ranije utvrdili da mlazovi vode i neke čvrste čestice poput kristala leda izbijaju iz pukotina na smrznutoj površini Encelada, a nazivaju ih 'tigrove pruge' . Novootkriveni oblak zbunio je znanstvenike te kažu da se on proteže na više od tisuću kilometara .

Nejasno je što je uzrokovalo masivni oblak, no s obzirom na to da znanstvenici misle da bi ocean mogao biti dom neke vrste izvanzemaljskog života, moguće je da je do njega došlo i nekim njihovim potezom.

Ipak, NASA-ine znanstvenike zbunjuje veličina ovog konkretnog oblaka, što je prvi put da je takva emisija vode viđena na tako velikoj udaljenosti.

'Kada sam gledao podatke, isprva sam mislio da griješim', rekao je Geronimo Villanueva iz NASA-inog Goddard Space Flight Centra u Greenbeltu u Marylandu. 'Bilo je tako šokantno otkriti vodeni oblak koji je oko 20 puta veći od samog Saturnovog mjeseca', dodao je.