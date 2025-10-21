Trebate lažne fotografije s godišnjeg odmora? Evo aplikacije za vas

Prema njegovim riječima, nova aplikacija bi trebala poslužiti za trenutke kad pregorite na poslu i trebate način na koji ćete ispoljiti potrebu za ugodnijim životom koji zaslužujete.

Produkt dizajner Laurent Del Rey , koji se nedavno pridružio Superintelligence Labu tvrtke Meta Platforms, pokrenuo je sporedni projekt pod nazivom Endless Summer , aplikaciju za iPhone koja stvara AI generirane fotografije s odmora na kojima se pojavljujete na lokacijama diljem svijeta.

Na izradu aplikacije potaknulo ga je ljeto jer mu se sviđa kako je živjeti u to doba godine. Krenuviši od toga, obrnutim inženjeringom oblikovao je iskustvo proizvoda, napravio projekt na Xcodeu i počeo ga iterirati. Rezultat je jednostavno korisničko sučelje s malim dugmetom za pregled kamere na dnu zaslona.

Kad ga kucnete kako biste napravili 'ljetnu' fotografiju generiranu umjetnom inteligencijom, te će se fotografije pojaviti na zaslonu vašeg uređaja. Svaka fotografija prikazuje vas, ili bolje rečeno verziju vas koju je stvorila umjetna inteligencija, kako istražujete svijet i izgledate prilično zadovoljno dok to činite.

Iza kulisa, Geminijev model Nano-Banana vrijedno radi na izradi različitih varijacija ljetnih fotografija. Aplikacija ne sprema vaše selfije, tvrdi Del Rey, osim ako nemate omogućen opcionalni način automatskog generiranja. Korisnici mogu izbrisati svoj račun i sve što on sadrži u bilo kojem trenutku u dva kuckanja.

Na raspolaganju imate šest besplatnih fotografija, nakon čega ćete morati početi platiti pretplatu. Možete omogućiti ili onemogućiti način rada Room Service, koji vam svako jutro automatski dostavlja dvije fotografije s vašim najnovijim ljetnim avanturama i putovanjima svijetom.

Također možete postaviti spol u aplikaciji ili ga prepustiti pogađanju (način rada Auto) te uključiti ili isključiti opciju koja automatski sprema AI slike u Camera Roll vašeg iPhonea. Osim ljetnih izdanja, dostupno je i generiranje slika za Noć vještica, uz različite kostime, piše Tech Crunch.