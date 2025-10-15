OD SIJEČNJA

Gmail uskoro ostaje bez dvije važne značajke. Evo o čemu se radi

Miroslav Wranka

15.10.2025 u 08:31

Od siječnja iduće godine prestat će podrška za dvije značajke na koje su se oslanjali mnogi korisnici e-pošte

Google je nedavno najavio kako će reorganizirati svoj servis za web poštu Gmail uklanjanjem dvije značajke u siječnju 2026. godine. Riječ je o proširenju Gmailify i preuzimanju e-pošte putem POP protokola.

Gmailify

Gmailify je predstavljen 2016. Omogućio je nadogradnju vanjskih računa e-pošte - primjerice Yahooa!-a ili Outlooka - određenim dodacima vezanim uz Gmail, uključujući filter neželjene pošte, automatsko sortiranje pristigle pošte u kategorije, bolje push obavijesti na pametnim telefonima i proširenu funkciju pretraživanja s posebnim operatorima.

Te pogodnosti više neće biti dostupne od siječnja 2026.

Kraj POP podrške u Gmailu

Preuzimanje e-pošte putem POP protokola također će biti ukinuto. Prije su korisnici Gmaila mogli integrirati poruke s drugih e-mail računa izravno u Gmail.

No, to više neće biti dostupno. Umjesto toga, Google će se pozivati ​​na IMAP, koji već podržava većina pružatelja usluga e-pošte i smatra se modernim standardom.

Korisnici bi trebali provjeriti postavke svog pružatelja usluga e-pošte kako bi vidjeli je li IMAP aktiviran i što prije prijeći s POP-a na IMAP.

Što će ostati isto?

Ove promjene utječu samo na buduće e-poruke. E-poruke koje su već sinkronizirane na Gmailu ostat će iste. Vanjske račune i dalje će biti moguće mogu koristiti u aplikaciji Gmail, ali samo putem IMAP-a.

Google također preporučuje da korisnici s poslovnim ili obrazovnim računima kontaktiraju svoje administratore ako je potrebna migracija na Google Workspace, piše PC World.

