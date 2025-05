IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Zagrel Rittmeyer obavlja sve faze automatizacijskog projekta te je u potrazi za ICT System Administratorom (m/f). Glavni zadaci će uključivati sudjelovanje u radu, nadzoru, praćenju i održavanju ICT usluga za operativne aktivnosti. Nude ti rad s modernim tehnologijama, mogućnosti za profesionalni razvoj, dodatno zdravstveno osiguranje, osiguran parking te fleksibilno radno vrijeme. Prijavi se do 29. svibnja.

Arthrex SSC EMEA jedna je od vodećih svjetskih tvrtki u području ortopedije, artroskopije, sportske medicine i ortobiologije. Zapošljava na poziciji Data Engineer & Application Analyst (Databricks, Fabric, Power BI) (m/f) koji će služiti platformom Databricks za unos podataka iz različitih izvora te upravljati podacima. Prijave su otvorene do 15. svibnja. Nude ti izvrsnu radnu atmosferu te zanimljive i izazovne zadatke u međunarodnom okruženju.

Medical IT Solutions je tvrtka za informacijsku tehnologiju koja se specijalizirala za pružanje sveobuhvatnih IT usluga zdravstvenoj industriji diljem svijeta. Zapošljava na poziciji Mid-Level Backend Developer (m/ž) koji će pružati napredna softverska rješenja za medicinu i raditi s modernim tehnološkim stackom u ISO-certificiranom okruženju. Nude ti konkurentnu plaću i bonuse, ravnotežu između posla i privatnog života, fleksibilnost i hibridni način rada. Ako se želiš pridružiti timu, prijavi se do 9. svibnja.

Trgovački maloprodajni lanac Studenac transformirao se u jednog od vodećih maloprodajnih lanca sa više od 1200 prodavaonica i više od 600 djelatnika te traži pojačanje na poziciji Specijalist IT - tehničar (m/ž) za poslove nadziranje IT sustava, nadziranje Helpdesk sustava prijave kvarova i upravljanje IT opremom. Postani dio Studenac tima jer te čeka stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, onboarding program, kontinuirani razvoj kompetencija kroz edukacije te ugodna radna atmosfera. Prijavi se do 10. svibnja.

Telemach Hrvatska zapošljava Specijalista za priključenja i servise (m/ž) koji će izvoditi radove na lokacijama krajnjih korisnika i izrađivati kućne instalacije kod korisnika i u objektima. Nude ti pokućni internet za privatno korištenje, policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, slobodan dan za rođendan, edukacije, mjesečni bonus, 24 dana godišnjeg odmora i popust na usluge. Prijavi se do 10. svibnja.