IT-jevci, u potrazi ste za poslom? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

OTP banka traži Specijalista za DWH (junior/senior) (m/ž). Od kandidata se očekuje VSS ili VŠS iz područja računarstva, matematike, informatike, elektrotehnike ili srodnih smjerova, aktivno znanje engleskog jezika te motiviranost za kontinuirano učenje i usavršavanje. OTP banka nudi priliku za profesionalni rast kroz edukacije, mentorstvo i razvoj karijere, rad na zanimljivim projektima te suradnju s iskusnim stručnjacima unutar banke i OTP grupe, hibridni način rada, klizno radno vrijeme te dobar work-life balance. Prijave su otvorene do 16. siječnja.

Swiss Digital AG zapošljava na poziciji Cloud Backend Developer (Kotlin/Java) – Automotive (m/ž) s višegodišnjim iskustvom u razvoju cloud-native aplikacija koristeći Kotlin i/ili Javu, uz dubinsko iskustvo rada s barem jednim vodećim cloud providerom (AWS, Azure ili GCP). Tvrtka nudi full-remote rad ili rad iz ureda u Zagrebu, Varaždinu ili Osijeku, profesionalni razvoj, kontinuirane edukacije, sudjelovanje na konferencijama, fleksibilno radno vrijeme, sufinanciranje sportskih aktivnosti i ugodnu timsku atmosferu. Prijave su otvorene do 28. prosinca.

OtoTrak u potrazi je za Inženjerom za dizajn elektroničkih sklopova i embedded sustava (m/ž). Potrebna je VSS ili VS tehničkog smjera te iskustvo u dizajniranju elektroničkih sklopova i PCB-a. Očekuje se dobro poznavanje alata za dizajn PCB-a poput KiCada, OrCAD-a ili sličnih te iskustvo u programiranju u C/C++ jezicima. Tvrtka nudi rad na tehnički zahtjevnim i zanimljivim projektima, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada na daljinu prema dogovoru, podršku za stručno usavršavanje i dodatne edukacije. Prijavi se do 26. prosinca.

Telemach Hrvatska zapošljavaju Višeg specijalista za razvoj aplikacija (m/ž). Potrebno je dobro poznavanje Jave, SQL-a, Linux okruženja te sustava za kontrolu verzija poput Gita i/ili SVN-a. Telemach nudi pokućni internet za privatno korištenje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje sa sistematskim pregledom, naknadu za prijevoz i topli obrok, dodatne slobodne dane za rođendan, prvi dan škole ili vrtića, najmanje 24 dana godišnjeg odmora uz dodatne dane prema radnom stažu, dar za dijete, popuste na usluge i fleksibilno radno vrijeme. Prijave su otvorene do 17. siječnja.

Plodine traže kandidata na poziciji Ekspert za razvoj i održavanje WMS sustava (m/ž). Od kandidata se očekuje VSS ili VŠS tehničkog ili informatičkog smjera, iskustvo rada s bazama podataka (SQL, Oracle) te snalaženje u PL/SQL-u, Javi ili .NET tehnologijama. Plodine nude rad na modernim WMS sustavima, sudjelovanje u razvoju i implementaciji, dinamično radno okruženje, božićnicu, uskrsnicu i regres, dodatak za prehranu te mogućnosti profesionalnog razvoja i usavršavanja. Prijave su otvorene do 27. prosinca.