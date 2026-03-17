IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo tko zapošljava

17.03.2026 u 13:20

Ilustracija
MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta

FER PROJEKT zapošljava PHP Developera – Laravel (m/ž). Kandidati trebaju imati najmanje pet godina profesionalnog iskustva rada s PHP programskim jezikom te izvrsno poznavanje Laravel PHP frameworka. Poželjno je iskustvo rada s tehnologijama kao što su MySQL, jQuery i JavaScript, kao i poznavanje sustava za upravljanje verzijama GIT. Poslodavac rad na zanimljivim projektima razvoja softvera za različite industrije te okruženje koje potiče timski rad, učenje i profesionalni razvoj. Prijave su otvorene do 21. ožujka.

Zagrebački holding zapošljava Poslovnog administratora (m/ž). Kandidati trebaju imati višu ili visoku stručnu spremu te najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Potrebno je napredno poznavanje rada na računalu, a prednost imaju kandidati s iskustvom u vođenju i implementaciji IT projekata. Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokumente koji potvrđuju navode iz životopisa. Natječaj je otvoren do 21. ožujka.

I TO NIJE SVE zapošljava AI Automation Engineera (m/ž). Kandidati trebaju imati iskustvo u programiranju, primjerice u Pythonu ili Nodeu, te iskustvo u razvoju web aplikacija. Potrebno je razumijevanje LLM modela i AI alata poput OpenAI-ja, LangChaina ili RAG sustava, kao i iskustvo s API integracijama i osnovno razumijevanje infrastrukture poput servera. Poslodavac nudi rad na inovativnim AI alatima, mali tim s brzom implementacijom ideja, mogućnost rada na daljinu dva dana u tjednu, dodatne dane godišnjeg odmora te razne uredske pogodnosti. Prijave su otvorene do 22. ožujka.

True North zapošljava DevOps inženjera (m/ž). Kandidati trebaju imati od jedne do tri godine relevantnog iskustva rada s tehnologijama kao što su Linux, Openshift sustav, Git te neki od CI/CD alata i alata za automatizaciju. Prednost imaju kandidati s iskustvom rada s IBM Middleware rješenjima i na mainframe sustavima. Zaposlenicima su dostupne edukacije, certifikacije i konferencije, kao i brojne pogodnosti poput dodatnog zdravstvenog osiguranja, plaćenog bolovanja, PassSport programa, hibridnog modela rada i kliznog radnog vremena. Prijave su otvorene do 22. ožujka.

ITeRATIO zapošljava Mrežnog inženjera (m/ž). Kandidati trebaju imati visoku stručnu spremu tehničkog smjera, napredno poznavanje mrežnih protokola te iskustvo u konfiguriranju, nadzoru i rješavanju poteškoća u radu mrežnih sustava. Poželjno je najmanje tri godine radnog iskustva te poznavanje osnova rada s DWDM tehnologijom. Poslodavac nudi fleksibilno radno vrijeme, rad s novim tehnologijama i mogućnosti stručnog usavršavanja u timu iskusnih stručnjaka. Prijave su otvorene do 19. ožujka.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.

vezane vijesti

preporučujemo

Uslijed globalnih napetosti i kriza milijuni ljudi okreću se ovoj aplikaciji
Ovako Nvidia zamišlja budućnost tehnologije
Apple lansirao AirPods Max 2: Evo što donose

