IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

WEB Marketing zapošljava Frontend developera (m/ž). Zaposleniku se nudi rad u uređenom i organiziranom sustavu prema Scrum metodologiji. Od kandidata se očekuje minimalno dvije godine radnog iskustva na poziciji frontend developera, informatičko obrazovanje. Poslodavac pokriva troškove prijevoza, prehrane, sportskih aktivnosti putem Multisport kartice te troškove vrtića. Radno vrijeme je fleksibilno, a moguć je rad u uredu ili hibridni način rada. Prijave su otvorene do 4. veljače.

GEOTEHNIKA zapošljava Informatičara / IT administratora (in-house) (m/ž). Kandidat treba imati iskustvo u radu na sličnim IT administrativnim ili sistemskim poslovima, dobro poznavati Microsoft Windows i serversko okruženje, imati iskustvo rada s mrežama i osnovnim sigurnosnim konceptima te poznavati rad s licencnim softverom poput Microsoft alata, AutoCAD-a i antivirusnih rješenja. Poslodavac nudi dinamično i stručno okruženje, rad na tehnički izazovnim i društveno važnim projektima, mogućnosti stručnog razvoja i usavršavanja te atraktivna primanja. Prijave su otvorene do 24. siječnja.

IN2 grupa zapošljava .NET softverskog inženjera (m/ž) za projekt IGEA. Od kandidata se očekuje iskustvo u ER modeliranju i SQL-u, izradi web aplikacija u C# i .NET okruženju te napredno poznavanje JavaScript frameworka. Poslodavac nudi subvencionirane naknade za prijevoz, prehranu i vrtić, dodatno zdravstveno osiguranje, božićnicu, plaćeni dopust i financijske potpore za važne životne događaje, Multisport karticu te razne pogodnosti poput voća, kave i zajedničkih druženja. Prijave su otvorene do 1. veljače.

Prostoria zapošljava Razvojnog inženjera (m/ž). Od kandidata se očekuje VŠS ili VSS tehničkog smjera, aktivno znanje CAD i CAM programa, poželjno iskustvo na sličnim pozicijama te iskustvo u programiranju CNC glodalica. Potrebno je aktivno znanje engleskog jezika i korištenje MS Office paketa. Poželjne su razvijene tehničke i organizacijske vještine, samoinicijativnost, proaktivnost i snažna radna etika. Poslodavac nudi plaćen prijevoz i topli obrok, nagrade, mogućnosti edukacije, dodatne dane plaćenog dopusta, osiguranje zaposlenika i Multisport program. Prijave su otvorene do 26. siječnja.

VENTEX zapošljava Djelatnika u odjelu IT servisa i logistike (m/ž). Od kandidata se očekuje poznavanje informatičke opreme, razvijene komunikacijske vještine, odgovornost, spremnost na timski rad i želja za učenjem, dok prethodno iskustvo nije obavezno, ali je prednost. Potrebna je vozačka dozvola B kategorije te osnovne digitalne vještine rada u Wordu, Excelu, Outlooku i na internetu. Poslodavac nudi mogućnost stalnog učenja, stjecanja certifikata, ugodnu radnu atmosferu, rad u mladom i dinamičnom timu te konkurentnu plaću i stimulativni paket. Prijave su otvorene do 26. siječnja.