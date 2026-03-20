IT-jevci, razmišljate o promjeni posla? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Zagrel Rittmeyer zapošljava Solution Ownera za IoT (Engineering Focus) (m/ž). Traži se kandidat s diplomom iz inženjerstva, računarstva, automatizacije ili srodnog područja te praktičnim iskustvom u IoT-u, uključujući rad sa senzorima, data loggerima, povezivošću i cloud platformama. Prednost imaju kandidati s iskustvom u industriji ili infrastrukturi poput energetike, komunalija ili automatizacije. Poslodavac nudi stalni radni odnos, dodatke i mogućnost razvoja u međunarodnom okruženju. Prijave su otvorene do 9. travnja.

DotSource traži Project Managera (m/ž/x) s višegodišnjim iskustvom u tehničkom upravljanju projektima, posebno u području e-trgovine, web tehnologija ili digitalnih platformi. Kandidat treba poznavati agilne i tradicionalne metode rada te alate poput Jire i Confluencea, imati snažne komunikacijske vještine te aktivno znanje njemačkog i engleskog jezika. Očekuje se i timski duh te spremnost na povremena putovanja. Poslodavac nudi strukturirani onboarding, fleksibilno radno vrijeme, edukacije i dodatne pogodnosti. Prijave su otvorene do 28. ožujka.

Crossvallia zapošljava Senior Web i Graphic Designera (m/f) s relevantnim iskustvom i naprednim znanjem Adobe alata i Figme. Kandidat treba imati znanje HTML-a i CSS-a, iskustvo s web sučeljima te odlično znanje engleskog jezika. Traži se kreativna, organizirana i samostalna osoba koja može upravljati s više projekata istovremeno. Poslodavac nudi rad u međunarodnom okruženju i mogućnost profesionalnog razvoja. Prijave su otvorene do 29. ožujka.

Banksoft traži Programera (m/ž) tehničkog usmjerenja s iskustvom u programiranju u jezicima C ili Java te poznavanjem SQL-a i baza podataka. Od kandidata se očekuju odgovornost, timski rad i spremnost na učenje, a prednost imaju oni s osnovnim znanjem back-end servisa. Kandidati iz užeg izbora prolaze testiranje znanja. Poslodavac nudi konkurentna primanja, mogućnost usavršavanja i rad s međunarodnim klijentima. Prijave su otvorene do 28. ožujka.

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci zapošljava Video operatera (m/ž) sa srednjom stručnom spremom i najmanje tri godine iskustva na sličnim poslovima. Potrebno je aktivno znanje engleskog jezika i dobro poznavanje rada na računalu. Uz prijavu je potrebno dostaviti svu traženu dokumentaciju, a na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju uvjete. Prijave su otvorene do 29. ožujka.

