Isprobali smo MeanIT B15: Svestran uređaj koji se opire strogoj kategorizaciji

Zaslon je crn i pregledan, s jasno istaknutim ključnim podacima. Tek pod određenim kutovima ima problema s odsjajem, no to je lako riješiti blagim zakretanjem.

Problem nije nepremostiv, ali trebat ćete neko vrijeme da se naviknete na to. Osobno, radije sam koristio kontrole povezanih uređaja za upravljanje kad je to bilo moguće.

Nominalno, domet je do deset metara. Ali čim se između njih nađe zid, veza počinje pucati. No lagan je i ima bateriju, pa ga možete jednostavno ponijeti sa sobom u drugu prostoriju.

Kako nema certifikate o otpornosti na prašinu i vodu, vjerojatno je dobra ideja izbjegavati kupatilo i kuhinju ili barem biti razumno oprezan pri korištenju u takvim okolnostima.

Radio vrlo slabo hvata signal bez antene, pa očekujte da ćete je u pravilu trebati redovno koristiti. Moguće je memorirati postaje, što znači da ih nećete morati svaki put iznova tražiti.

Noćna svjetiljka je zgodna kao priručno rješenje, ali nisam stekao dojam da bi bila pogodna za dulje ili intenzivnije korištenje. Svjetlo koje daje prilično je mutno i ne naročito jako. Ne bih čitao uz njega, no koristio bih ga, primjerice, ako trebam pronaći nešto na noćnom stoliću.

RGB svjetiljka zgodna je mini ambijentalna rasvjeta, recimo kad treba improvizirati nešto tog tipa za party ili zabaviti djecu. Mimo toga, ne vidim naročitu korist od nje.

Gdje je prikaz popunjenosti baterije?

B15 je opremljen litij-ionskom baterijom kapaciteta 1200 mAh. Koliko će potrajati, ovisi u velikoj mjeri o tome kako ćete i za što koristiti uređaj. Tijekom recenziranja izložio sam ga kombinaciji reprodukcije radija i Bluetootha, uz povremeno obavljanje poziva.

Pod takvim pojačanim opterećenjem izdržala je oko šest sati prije no što se potpuno ispraznila. Nezgodno je to što ćete doznati da se ispraznila tek netom prije nego što se to dogodi jer zaslon ne prikazuje razinu njene prijašnje popunjenosti. To može biti problem ako se, recimo, dogodi usred poziva.

Naravno, možete to riješiti tako što ćete uređaj držati stalno priključenim u struju, za što možete koristiti obični adapter za mobitel snage 5V, a koji ne dolazi s njim.

No malo je neobično to što je predstavljen (i) kao prijenosni zvučnik sa zaslonom, a nema mogućnost prikaza tog potencijalno važnog podatka. Možda se možemo nadati da će ta značajka biti dodana u nekoj od budućih iteracija?

Što se punjenja tiče, računajte na sat do dva ako želite doći od nule do sto posto.