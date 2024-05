Luksuzna konstrukcija i impresivna kamera: Testirali smo Huawei Pura 70 Pro

Najbolji primjer za to najnoviji su predstavnici jubilarne serije P , danas više poznate pod zajedničkim imenom Pura. Na testiranje nam je, konkretno, stigao najjeftiniji iz serije Huaweijevih flagshipa, linije koju čine Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ i luksuzni Pura 70 Ultra.

Druga stvar koja nas je jako oduševila responzivan je i agilan LTPO OLED ekran s radnim taktom od 1 do 120 Hz i zaštitom od Kunlun Glassa 2 . Premda Huawei tvrdi da je ovo staklo iznimno otporno na udarce, s obzirom na samu cijenu uređaja, tu tvrdnju nismo imali hrabrosti testirati. Ono što možemo reći je da je i prednje i stražnje staklo otporno na transport u džepu i torbici - tijekom testiranja nismo ga uspjeli slučajno ogrepsti, što je dobar znak. Kako bi dodatno zaštitio uređaj, Huawei je s njim u kutiji, uz kabel i punjač od 100 W, isporučio plastičnu maskicu koja, zbog krhkosti i zato što ne obuhvaća bočne rubove, više izgleda kao dobronamjerna gesta nego konkretna zaštitna mjera.

Premda 'osnovni' flagship ne krasi blistav uzorak prisutan na pozadini skupljih modela, moramo priznati da nam ovakva dizajnerska solucija čak više odgovara. Riječ je o 6,8-inčnom izduljenom uređaju sa zagasito bijelom pozadinom i avangardnim trokutastim modulom s trostrukom kamerom i masivnim makro telefoto objektivom. Pura 70 Pro jasno želi dati do znanja da je prije svega telefon koji želi impresionirati kamerom , a zaobljeni rubovi, tanki aluminijski okvir te prostran i blještav ekran od 120 Hz naglašavaju njegove multimedijske funkcije.

Operativni sustav

Operativni sustav koji pokreće uređaj je EMUI 14.2, ergonomski skin koji mnoge značajke posuđuje od uigrane konkurencije te solidno podržava rad s više aplikacija odjednom. Sve ovo prati velika količina više ili manje (uglavnom manje) poželjnog shovelwarea, uz odsutnost Googleovih aplikacija.

Huawei ovo kompenzira integriranom pretragom u raznim APK arhivama te preuzete datoteke skenira za opasni softver. Druga stvar koja nam je zapela za oko je velika količina softvera koji, ako mu to ne zabranite, prikuplja informacije o vama u svrhu personaliziranog marketinga. Sve se opcije o privatnosti, tim rečeno, daju urediti, no za to vam treba određena razina informatičke pismenosti.

Aplikacije instalirane 'postrance' također ponekad nisu htjele raditi, no Huawei nas je u vrijeme pisanja ovih redaka uvjeravao da će svi ispravci i adaptacije po tom pitanju uskoro doći. Tim rečeno, AppGallery trgovina aplikacijama je Huaweijev pandan App Storeu i Play Storeu, te među ostalim nudi velik broj aplikacija koje Hrvati često koriste - poput raznog softvera za mobilno bankarstvo, mobilnih aplikacija teleoperatera i slično.

Sveukupni dojam operativnog sustava i dostupnog softvera na koncu je i dalje mješovit. Riječ je o elegantnom i brzom sučelju s visokom razinom podesivosti i opcija, ali kojem i dalje možda nedostaju neke mogućnosti koje su na zapadnom tržištu vrlo tražene.

Iako nije tajna da neki kupci oklijevaju zbog nedostupnosti Googleovih aplikacija, serija Pura 70 donosi poboljšanja u integraciji s Googleom koja bi se mogla dodatno unaprijediti s vremenom. Umjesto korištenja Google Play trgovine, korisnici trebaju kreirati ili se prijaviti na svoj HUAWEI ID račun i preuzeti omiljene Googleove aplikacije poput YouTubea, Gmaila, YouTube Musica, Google Photosa i Google Drivea putem microG rješenja (dod.ur.).

Stelarna kamera

No Pura 70 Pro seže dalje od ograničenih softverskih opcija. Riječ je o telefonu koji je po pitanju hardvera - izniman. Od munjevito brze biometrije (otisak prsta ispod ekrana ili skeniranje lica), preko oku ugodnog dizajna i dugotrajne baterije, pa sve do izvrsne kamere.