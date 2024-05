Velik ekran, prepoznatljiv dizajn i prihvatljiva cijena: Isprobali smo Huawei Watch Fit 3

Sat je također iznimno lagan. Toliko, štoviše, da smo se često znali naći u situaciji do smo zaboravili da ga nosimo . Što se remenja tiče, uređaj dolazi sa silikonskim solucijama, uz mogućnost nadogradnje na kožni remen. Ekran je ravan, a sat je vrlo tanak te se čini dovoljno čvrstim da izdrži neugodne sudare s okvirom vrata. Također ima IP68 certifikat s otpornošću do pet atmosfera tlaka, što je puno više od našeg planiranog povremenog plivanja i ponekog tuširanja.

Kockasti pametni satovi su, izgleda, sve popularniji. Najnovija treća generacija Huaweijevog pametnog sata srednje kategorije prilično podsjeća na svojevremeno popularan, ali nikad izdan redizajn Apple Watcha 7 , modela koji je uz ravan ekran trebao doći s još tanjim kućištem. Sličnosti ne staju na tome - Watch Fit 3 također ima digitalnu krunu i bočnu tipku kao i on, no za razliku od Appleova modela, dolazi s dramatično nižom cijenom i baterijom koja traje puno dulje. Ali krenimo redom.

Softver i sučelje

Kao i svi pametni satovi, Watch Fit 3 dolazi s impresivnim asortimanom dostupnih modova vježbanja, brojenjem kalorija i drugim fitnes metrikama, uz mogućnost unosa broja kalorija koje ste tijekom dana konzumirali. Uređaj se s telefonom spaja putem aplikacije Huawei Fitness, u kojoj se može podesiti sve od dodavanja novih lica do uređivanja notifikacija koje želite čitati. Brojač dnevnih kalorija i koraka radi jako dobro, uz vrlo zgodnu opciju izrade personaliziranog coachinga krojenog prema korisničkim potrebama.

Što se lica tiče, zahvaljujući lijepom i prostranom ekranu na njih stane zbilja tona informacija. Kao i na Apple Watchu, kutovi mnogih lica rezervirani su za brzo dostupne komplikacije, a praćenje kalorija koristi vrlo prepoznatljive prstenove, samo u drugoj boji. Zapravo, ono što je jako zgodno na ovom satu to je što je jako sličan Apple Watchu, pa smo intuitivno koristili sve njegove funkcije kao da koristimo isti uređaj. Ako s Apple Watcha ikad prijeđemo na Watch Fit 3, tranzicija će, uvjereni smo, biti dosta jednostavna.

Svakodnevno korištenje i nekoliko zamjerki

Područje gdje Watch Fit 3 premašuje Apple Watch njegova je vrlo impresivna baterija. Pametni sat iz Huaweija pokazao se vrlo učinkovitim te je uz svakodnevnu uporabu ispraznio bateriju tek nakon pet dana korištenja. Huawei navodi da može raditi još dulje, no uz Always on prikaz i pojačanu svjetlinu ekrana to se vrijeme očekivano - smanjuje. Pet dana je, tim rečeno, puno više nego što smo očekivali. Sat se puni preko magnetiziranog podloška koji ide u standardni USB-A punjač, uz relativno precizno prianjanje koje se ponekad zna odspojiti ako ne pazite.

Druge stvari koje su nam nedostajale su mogućnost plaćanja putem NFC-a, kao i vrlo oskudna kolekcija aplikacija koje se mogu instalirati. Tu je također problem potpunog manjka autentičnog vizualnog identiteta - radi se o nešto ravnijoj kopiji Apple Watcha, što je zbilja šteta s obzirom na to da ovakav uređaj zaslužuje jedinstven dizajn koji na kraju nije dobio.

Sve ostalo, uključujući vrlo impresivnu bateriju i zapanjujući arsenal fitnes funkcija (uz mandatorno praćenja sna), ispunilo je listu stvari koje bismo od ovakve vrste uređaja mogli očekivati.