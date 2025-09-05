Investicijski bum u Europi: Ulagači pumpaju milijarde u AI, fintech i obrambenu tehnologiju

Europski startupovi posljednjih mjeseci bilježe snažan porast interesa ulagača, a valuacije tvrtki iz područja umjetne inteligencije, fintech sektora i obrambene tehnologije naglo rastu dok se fondovi rizičnog kapitala natječu za ulaganja u najatraktivnije nove kompanije na Starom kontinentu
AI tvrtka ElevenLabs, specijalizirana za glasovne tehnologije, pregovara o prodaji udjela zaposlenika po procijenjenoj vrijednosti većoj od šest milijardi dolara, dvostruko višoj nego u siječnju, kada je posljednji put prikupljala kapital, prema tvrdnjama upućenih izvora, piše Financial Times.
Sličan val interesa doživio je i švedski startup Lovable, kao i njemačka softverska tvrtka n8n te francuska AI grupa Mistral, a ona je u razgovorima o novoj rundi financiranja koja bi joj podigla valuaciju na oko 10 milijardi dolara. Među potencijalnim investitorima spominje se i nizozemski proizvođač opreme za čipove ASML.
Globalni investitori jure za brzorastućim AI kompanijama, a u SAD-u su već sklopljeni golemi poslovi: OpenAI je u procesu prikupljanja 40 milijardi dolara uz SoftBank kao glavnog ulagača, dok je Anthropic upravo zatvorio proširenu rundu vrijednu 13 milijardi dolara, uz procjenu ukupne vrijednosti tvrtke na 170 milijardi.
'Fomo (fear of missing out; strah od propuštanja prilika, op.a.) se definitivno vratio. U Europi smo opet počeli viđati velike investicijske runde, kakvih nije bilo posljednjih nekoliko godina', rekao je Alex Lim, partner u VC fondu IVP.
Rekordni iznosi u igri
Prema podacima Dealrooma, europska VC ulaganja nakon tri godine pada mogla bi ove godine doseći 57 milijardi dolara, što bi bilo najsnažnije razdoblje od iznimno jakih godina 2021. i 2022. Predviđa se rast od tri do četiri posto u odnosu na 2023.
Rast interesa potaknuo je tvrtke da ubrzaju nove runde financiranja ili prošire postojeće. Lovable je, prema pisanju Financial Timesa, nedavno dobio ponude koje bi mu mogle podići vrijednost na više od četiri milijarde dolara, dvostruko više nego prije samo nekoliko tjedana.
Njemački n8n skočio je pak s vrijednosti od 300 milijuna eura u ožujku na više od dvije milijarde dolara u rundi koju predvodi fond Accel. Startup Framer iz Amsterdama, koji razvija platformu za izradu web stranica bez kodiranja, također je proveo novu rundu financiranja vrijednu dvije milijarde dolara, uz investitore Meritech i Atomico.
Obrambena tehnologija i fintech također u usponu
Obrambeni sektor dobiva na zamahu zahvaljujući rastu izdvajanja europskih vlada za vojnu tehnologiju. Njemački proizvođač dronova Quantum Systems pregovara o rundi financiranja koja bi mu mogla donijeti procjenu do tri milijarde eura, a britanski Cambridge Aerospace prikupio je 100 milijuna dolara uz valuaciju od 400 milijuna.
U fintechu je najzvučniji primjer Revolut – britanski gigant koji je ovaj tjedan omogućio zaposlenicima prodaju dionica vrijednih 75 milijardi dolara, gotovo dvostruko više nego lani. 'Nalazimo se usred seizmičkog tehnološkog pomaka na globalnoj razini. Velika je sreća to što UK i Europa imaju kompanije koje će biti dio tog vala', izjavio je James Wise, partner londonskog fonda Balderton Capital.
Iako valuacije rastu, europske AI kompanije i dalje zaostaju za američkim divovima. OpenAI trenutno vrijedi oko 300 milijardi dolara i pregovara o sekundarnoj prodaji dionica, a koja bi mu mogla podići vrijednost na 500 milijardi. 'Definitivno smo sporiji', priznala je Jeannette zu Fürstenberg iz fonda General Catalyst. 'Ali Europa hvata korak i traži načine na koje iskoristiti dio te produktivnosti.'