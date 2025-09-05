Investicijski bum u Europi: Ulagači pumpaju milijarde u AI, fintech i obrambenu tehnologiju

AI tvrtka ElevenLabs, specijalizirana za glasovne tehnologije, pregovara o prodaji udjela zaposlenika po procijenjenoj vrijednosti većoj od šest milijardi dolara, dvostruko višoj nego u siječnju, kada je posljednji put prikupljala kapital, prema tvrdnjama upućenih izvora, piše Financial Times.

Sličan val interesa doživio je i švedski startup Lovable, kao i njemačka softverska tvrtka n8n te francuska AI grupa Mistral, a ona je u razgovorima o novoj rundi financiranja koja bi joj podigla valuaciju na oko 10 milijardi dolara. Među potencijalnim investitorima spominje se i nizozemski proizvođač opreme za čipove ASML.

Globalni investitori jure za brzorastućim AI kompanijama, a u SAD-u su već sklopljeni golemi poslovi: OpenAI je u procesu prikupljanja 40 milijardi dolara uz SoftBank kao glavnog ulagača, dok je Anthropic upravo zatvorio proširenu rundu vrijednu 13 milijardi dolara, uz procjenu ukupne vrijednosti tvrtke na 170 milijardi.

'Fomo (fear of missing out; strah od propuštanja prilika, op.a.) se definitivno vratio. U Europi smo opet počeli viđati velike investicijske runde, kakvih nije bilo posljednjih nekoliko godina', rekao je Alex Lim, partner u VC fondu IVP.