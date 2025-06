Ljude zamijenio AI-jem pa požalio. Sad kaže: 'AI bi mogao potaknuti novu recesiju'

'Moja sumnja je da će doći do implikacija za bijele ovratnike. A kada se to dogodi, to obično vodi barem kratkoročnoj recesiji. I, nažalost, ne vidim kako bismo to mogli izbjeći s obzirom na tehnološke trendove', rekao je Siemiatkowski.

Izvršni direktor Klarne, švedske platforme za odgodu plaćanja (Buy Now, Pay Later), govorio je iz vlastitog iskustva: u samo dvije godine broj zaposlenih u Klarnini pao je s 5.500 na 3.000. Cilj mu je, rekao je još prošle godine, smanjiti broj na 2.000 – i to bez otkaza, već prirodnim odljevom zaposlenih.