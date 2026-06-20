Apple Watch krije devet sjajnih funkcija, vrijedi ih isprobati

Popularni nosiv uređaj iz Applea krije hrpu zanimljivih funkcija koje nam mogu olakšati dan - evo kako ih možete aktivirati i koristiti

Apple Watch skriva niz praktičnih funkcija koje mnogi korisnici nikada ne otkriju. Od otključavanja Maca i pronalaska izgubljenog iPhonea do upravljanja satom gestama i korištenja kao daljinskog okidača kamere, neke od najkorisnijih opcija nalaze se izvan uobičajenih postavki. Otključajte Mac pomoću Apple Watcha Apple Watch može automatski otključati Mac čim sjednete za računalo i bez upisivanja lozinke. Funkcija je posebno korisna na starijim MacBookovima ili stolnim računalima koja nemaju Touch ID. Možete je uključiti tako da na Macu otvorite System Settings > Touch ID & Password i aktivirate prekidač pored naziva svog sata. Na oba uređaja moraju biti uključeni Wi-Fi i Bluetooth, a morate uz to biti prijavljeni na isti račun za Apple i na satu mora biti postavljen pristupni kod. Osim prijave na računalo, Apple Watch može potvrđivati administrativne radnje koje inače zahtijevaju Touch ID.

Pronađite put ako se izgubite Aplikacija Compass sadrži funkciju Backtrack koja bilježi vašu rutu i omogućuje povratak istim putem. Značajka je dostupna na modelima Apple Watch Series 6 i novijima te na Apple Watch SE-u s watchOS-om 10 ili novijim. Udaljite li se u prirodu i pokrenete trening, sat može automatski početi bilježiti rutu, no funkciju je moguće pokrenuti i ručno. Kada se želite vratiti na polazište, u aplikaciji Compass pritisnite gumb za pauzu, odaberite Retrace Steps i slijedite strelicu na kompasu. Upravljajte satom jednom rukom Noviji modeli Apple Watcha podržavaju upravljanje gestama. Funkcija Double Tap omogućuje pregled widgeta, odgovaranje na pozive ili upravljanje reprodukcijom medija jednostavnim dvostrukim spajanjem palca i kažiprsta. U watchOS-u 26 dodana je i gesta Wrist Flick, odnosno brzi pokret zapešćem koji služi kao svojevrsni gumb za povratak, a može se koristiti za zatvaranje obavijesti, stišavanje poziva ili zaustavljanje timera. Postavke se nalaze u izborniku Settings > Gestures > Double Tap.

Dostupna je i starija funkcija Cover to Mute. Ako tijekom dolaznog poziva ili alarma pokrijete zaslon dlanom na nekoliko sekundi, sat će se utišati. Koristite sat kao daljinski okidač za kameru Apple Watch može poslužiti kao daljinski upravljač za kameru iPhonea, što je posebno praktično za grupne fotografije ili snimanje selfija iz daljine. Otvorite aplikaciju Camera Remote na satu i na zaslonu ćete vidjeti prikaz kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati snimanje s odgodom ili trenutno okidanje te prebacivati između prednje i stražnje kamere. Fotografiju možete snimiti i pritiskom na gumb na zaslonu ili korištenjem geste Double Tap. Pronađite iPhone čak i u mraku Većina korisnika zna da Apple Watch može pozvati izgubljeni iPhone zvučnim signalom. Manje je poznato to da sat može uključiti i bljeskalicu telefona. Otvorite Control Center, dodirnite ikonu telefona sa zvučnim valovima, a zatim istu ikonu pritisnite i zadržite. Uz zvučni signal uključit će se i LED svjetlo na iPhoneu, što olakšava pronalazak uređaja u mračnoj prostoriji. Imenujte odbrojavanja Ako istovremeno koristite više odbrojavanja, Siri može svakom od njih dodijeliti naziv. Primjerice, na odabranom jeziku možete reći: 'Siri, postavi osam minuta za tjesteninu' ili 'Siri, postavi pet minuta za povrće'. Naziv će se prikazati uz timer pa ćete lakše razlikovati više aktivnih odbrojavanja. Plaćajte satom Apple Watch podržava beskontaktna plaćanja putem usluge Apple Pay. U aplikaciji Watch na iPhoneu otvorite Wallet & Apple Pay i dodajte barem jednu karticu. Tijekom plaćanja dovoljno je dvaput pritisnuti bočnu tipku, odabrati karticu i približiti sat terminalu. Potvrda na zaslonu, zvučni signal i lagana vibracija označit će da je transakcija uspješno izvršena.