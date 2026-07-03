OpenAI će pet posto dionica dati američkoj vladi?

Prijedlog predviđa da bi i druge tvrtke koje se bave razvojem umjetne inteligencije trebale dati sličan udio vlastima. Nije jasno hoće li se Anthropic, Google, Meta Platforms i ostali složiti s tim planom.

OpenAI je navodno u ranoj fazi pregovora o davanju pet posto udjela u tvrtki američkoj vladi. Glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman tvrdio je da je davanje financijskog udjela američkoj javnosti u tvrtki najbolji način za dijeljenje prednosti umjetne inteligencije.

Takav dogovor pomogao bi poboljšati odnose industrije s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa i pomoći u prikupljanju političke podrške dijeljenjem bogatstva generiranog procvatom umjetne inteligencije s javnošću.

Prijedlog dolazi usred rastućeg pritiska Washingtona na američke tvrtke za umjetnu inteligenciju.

Prošli mjesec Anthropic je obustavio svoj najnoviji model nakon što mu je vlada naredila ograničavanje pristupa stranim državljanima zbog zaštite nacionalne sigurnosti. Anthropic je naknadno omogućio pristup korisnika modelu nakon što su riješeni sporni sigurnosni problemi.

Razgovori su 'konceptualni'

Altman i drugi čelnici OpenAI-a predložili su da bi svaka od najvećih razvojnih tvrtki umjetne inteligencije u SAD-u trebala uložiti pet posto svog kapitala u investicijski instrument poput Alaska Permanent Funda, državnog fonda koji ulaže bogatstvo od američke nafte u dionice i isplaćuje dividende državi.

Norveška ima sličan fond od 1990. godine, a on služi za ulaganje viška prihoda od prodaje nafte. Danas upravlja s dva bilijuna američkih dolara.

Razgovori su 'konceptualni' i u ranoj fazi te bi za provedbu bilo kakvog dogovora mogao biti potreban zakon usvojen u američkom Kongresu.

I OpenAI i Anthropic su prethodno u dokumentima o politici sugerirali da bi javni ili državni fond u budućnosti mogao biti obvezan distribuirati dionice javnosti. U travnju je OpenAI izjavio da bi 'javni fond bogatstva' mogao 'svakom građaninu - uključujući i one koji nisu investirali u financijska tržišta - pružiti udio u gospodarskom rastu potaknutom umjetnom inteligencijom'.

OpenAI i Anthropic pripremaju se za uvrštavanje na američku burzu, a neki investitori vjeruju da bi obje tvrtke mogle vrijediti više od bilijun dolara.

Altman je pregovarao s Trumpom o javnom vlasništvu, kao i s ministrom trgovine Howardom Lutnickom i ministrom financija Scottom Bessentom. Navodno je posljednjih tjedana razgovarao i s demokratskim senatorom Berniejem Sandersom.

Senator se zalaže za stvaranje suverenog fonda kojim bi upravljala neovisna komisija, a financirao bi se jednokratnim porezom od 50 posto na dionice najvećih tvrtki za umjetnu inteligenciju, piše Guardian.