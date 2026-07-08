EU jača obranu od kibernetičkih napada pomoću AI-a: 'Moramo držati korak'

'Umjetna inteligencija mijenja značenje kibersigurnosti. I moramo držati korak. EU ima snažne temelje za prilagodbu svojeg odgovora s obzirom na slabosti koje donosi tehnologija u nastajanju. Moramo iskoristiti i usmjeriti postojeće sposobnosti, mreže i pravni okvir kako bismo ojačali kibernetičku sigurnost kojom se štiti naše digitalno okruženje ', istaknula je Henna Virkkunen , izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

Novi plan temelji se na postojećem europskom zakonodavnom okviru za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost, a okupit će države članice, industriju i institucije EU-a kako bi se dodatno ojačala zaštita digitalne infrastrukture od prijetnji povezanih s naprednom umjetnom inteligencijom.

Iz Komisije upozoravaju da novi modeli umjetne inteligencije mijenjaju način na koji se štiti digitalni prostor, ali istodobno otvaraju mogućnost njihove zlouporabe. Napredni alati mogu se koristiti za pronalaženje sigurnosnih propusta, automatizaciju kibernetičkih napada te povećanje njihove brzine i opsega.

Jedan od ključnih dijelova plana odnosi se na procjenu sigurnosti modela umjetne inteligencije. U skladu s Aktom o umjetnoj inteligenciji, napredni modeli morat će se procijeniti prije izlaska na tržište EU-a, uz detaljnu provjeru mogućih rizika i mjera za njihovo ublažavanje.

Komisija će objaviti poseban poziv za uspostavu europskih kapaciteta za evaluaciju kibernetičke sigurnosti, koji bi trebali postati operativni 2027. godine. Taj će sustav pomoći u procjeni sposobnosti i rizika umjetne inteligencije te dodatno ojačati ulogu Ureda za umjetnu inteligenciju.

Plan predviđa i stvaranje jasnijih uvjeta za pristup naprednim sustavima umjetne inteligencije. Europska komisija će u suradnji s Agencijom EU-a za kibernetičku sigurnost (ENISA) razviti smjernice koje bi javnim i privatnim organizacijama trebale omogućiti sigurniji pristup naprednim alatima.

ENISA i Zajednički istraživački centar Komisije uspostavit će i sigurnu platformu za testiranje umjetne inteligencije u području kibernetičke sigurnosti, uključujući simulirana okruženja. Platforma bi trebala pomoći sektorima poput financija, energetike, zdravstva, prometa i javne uprave u sigurnijoj primjeni novih tehnologija.

Europska komisija posebno ističe potrebu zaštite ključne infrastrukture od mogućih zlouporaba umjetne inteligencije. Organizacijama se preporučuje jačanje kibernetičke higijene, upravljanja rizicima i primjene načela sigurnosti već u fazi razvoja sustava. Istodobno, potiče se korištenje već dostupnih mogućnosti umjetne inteligencije, uključujući modele otvorenog koda, kako bi se brže otkrivale ranjivosti, sprječavali napadi i učinkovitije reagiralo na sigurnosne incidente.

Kako bi podržala razvoj europskih rješenja, Komisija će pokrenuti veliki izazov EU-a u području umjetne inteligencije za kibernetičku sigurnost. U natjecanju će sudjelovati tvrtke, istraživači i organizacije s ciljem razvoja novih sigurnosnih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Europska unija pritom želi dodatno ulagati u vlastite kapacitete za razvoj napredne umjetne inteligencije, koristeći infrastrukturu europskih tvornica umjetne inteligencije i budućih gigatvornica. Cilj je povećati tehnološku neovisnost Europe i potaknuti razvoj domaćih sposobnosti u području umjetne inteligencije.