Apple i EU traže kompromis: Nova Siri kamen spoticanja između tehnološkog diva i Bruxellesa

Nova Siri , predstavljena ranije ovog mjeseca, trebala bi Appleu omogućiti ravnopravnije natjecanje s vodećim AI chatbotovima poput ChatGPT-ja tvrtke OpenAI i Claudea kompanije Anthropic. Za razliku od dosadašnje verzije, novi asistent koristi umjetnu inteligenciju i može pristupati osobnim podacima korisnika da bi pružao personaliziranije odgovore.

Prema informacijama Financial Timesa , jedna od ključnih tema bila je mogućnost da Apple u Europi uvede novu AI verziju Siri, a da pritom ne prekrši pravila europskog Zakona o digitalnim tržištima (DMA) i izbjegne potencijalne milijunske kazne.

Sastanak je održan virtualno, a obje strane razgovarale su o temama od zajedničkog interesa, pri čemu su pregovori nastavljeni, priopćila je Europska komisija.

Međutim upravo je pristup podacima postao predmet spora između Applea i Bruxellesa.

Apple tvrdi da mu europska pravila otežavaju poslovanje te da bi, prema zahtjevima DMA-a, morao konkurentskim glasovnim asistentima omogućiti jednak pristup podacima s uređaja. Zbog toga je kompanija najavila da ove godine neće ponuditi novu Siri na iPhoneima i iPadima u Europskoj uniji.

Iz Applea smatraju da Europska komisija nije dovoljno surađivala u pronalaženju rješenja.

'Ovo nije pokušaj kažnjavanja zbog naših osjećaja prema DMA-u. Vrlo smo naporno radili kako bismo izbjegli ovakav ishod', rekao je ranije Appleov direktor marketinga Greg Joswiak i dodao da Komisija nije prihvatila prijedloge kompanije niti se ozbiljno uključila u raspravu.

Europski dužnosnici pak optužuju Apple da pokušavaju ishoditi poseban tretman i odgoditi primjenu pravila o interoperabilnosti, a ona bi trebala osigurati ravnopravnu tržišnu utakmicu. Europska komisija osobito se protivi ideji da Apple dobije svojevrsni 'regulatorni odmor' tijekom kojeg bi nova Siri bila dostupna korisnicima dok konkurentske usluge još ne bi imale pristup istim mogućnostima.

Jedno od mogućih rješenja koje je Apple predložio još krajem prošle godine jest tzv. Trusted System Agent, softverski sloj između korisničkih podataka i AI modela trećih strana. Takav sustav omogućio bi konkurentskim AI asistentima pristup određenim podacima bez potpunog otvaranja uređaja.

No, prema navodima europskih dužnosnika, Apple još nije predstavio konkretan tehnički prijedlog niti detaljno objasnio kako bi taj sustav funkcionirao.

Spor oko Siri zaoštrio je odnos između Bruxellesa i američkih tehnoloških kompanija te privukao pozornost administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je već kritizirala europska digitalna pravila i zaprijetila protumjerama zbog, kako tvrdi, nepravednog tretmana američkih tvrtki.

Za Apple je uspješno lansiranje AI verzije Siri ključno kako bi uvjerio ulagače da može konkurirati vodećim igračima na brzo rastućem tržištu umjetne inteligencije, a Europska unija inzistira na tome da nova tehnologija mora biti dostupna pod jednakim uvjetima svim sudionicima tržišta.