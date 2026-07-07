NOVO IZVJEŠĆE

Zašto Europa kaska za SAD-om? Tehnološki divovi zbog propisa drže europsko tržište na čekanju

Miroslav Wranka

07.07.2026 u 05:42

Europski parlament
Europski parlament Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
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Izvješće identificira propise o zaštiti podataka kao primarnu regulatornu prepreku, pri čemu se netekstualni modaliteti suočavaju s većim preprekama od teksta

Britanski Center for the Governance of AI (GovAI) objavio je izvješće o 375 velikih jezičnih modela objavljenih u proteklih osam godina (lipanj 2018. - svibanj 2026.), uspoređujući kašnjenja u njihovom prihvaćanju u Sjedinjenim Državama, Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Izvješće je pokazalo da je, u usporedbi sa SAD-om, najmanje 11 posto izdanja modela tvrtki kao što su Meta Platforms, Google, OpenAI i Anthropic odgođeno ili uopće nije objavljeno u Uniji, a sedam posto njih odgođeno je ili nije objavljeno u Ujedinjenom Kraljevstvu.

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Od 68 primjera kašnjenja i neobjavljivanja skupa podataka regulatorni čimbenici glavni su uzrok u 56 slučajeva.

Naprimjer, Unija je doživjela kašnjenje od 71 dana u izdanju web aplikacije Claude 3 Opus dok je Meta imala najveću ukupnu stopu kašnjenja i neobjavljivanja s više od četvrtine (26 posto) zadržanih ili odgođenih izdanja u Uniji i 15 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Izvješće identificira propise o zaštiti podataka kao primarnu regulatornu prepreku, pri čemu se netekstualni modaliteti (kao što su slike, audio i video u stvarnom vremenu) suočavaju s većim preprekama od teksta. S obzirom na to da se Zakon o digitalnim tržištima počeo provoditi tek 2023. godine, a Zakon o umjetnoj inteligenciji usvojen je 2024., njihov potencijalni negativni učinak tek će se pokazati u narednim godinama.

Iako Ujedinjeno Kraljevstvo i Unija imaju slične zakone o zaštiti podataka, poput GDPR-a, koji je usvojen prije izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Unije, čini se da su prepreke veće u Uniji. Autori istraživanja pripisuju to agresivnijoj provedbi i sporijem pojašnjenju toga kako se pravila o zaštiti podataka primjenjuju na obuku i uvođenje LLM-a.

Čini se da u Uniji shvaćaju da njezina stroga pravila o zaštiti podataka ograničavaju razvoj umjetne inteligencije u Europi jer se u Europskom parlamentu trenutno razmatra Digitalni omnibus, a on se usredotočuje na povećanje primjenjivosti pravila o podacima za razvoj umjetne inteligencije.

Međutim Unija također preispituje Direktivu o autorskim pravima i odredbe o autorskim pravima Zakona o umjetnoj inteligenciji radi zaštite prava autora.

To bi moglo još više otežati dostupnost najnaprednijih modela umjetne inteligencije u budućnosti budu li pravila previše rigidno primjenjivana, piše Euro News.

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