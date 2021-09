[FOTO/VIDEO] Hit s PS4 još je ljepši na PlayStationu 5: Zaigrali smo Ghost of Tsushima: Director's Cut

Jedna od najvećih igara prošle generacije PlayStationa stigla je na PlayStation 5 te u priču uvela nekoliko malih, ali dobrodošlih noviteta

Ghost of Tsushima je, osim što je bio jako dobra igra, egzistirao kao svojevrstan pozdrav PlayStationu 4. Danas se, unatoč izlasku PlayStationa 5, nastavljamo igrati na 'staroj' platformi, a Sucker Punch i Sony su izdavanjem ove akcijske avanture definirali standarde zahvaljujući kojima Sony danas slovi kao jedno od najvećih imena gejming industrije.

Povratak na Tsushimu

Ghost of Tsushima: Director's Cut je ekspanzija za originalnu igru te, pored podrške za PlayStation 5, donosi ponešto dodatnog sadržaja, a on, premda ne služi kao razlog za ponovnu kupnju, poboljšava iskustvo izvornog naslova do te mjere da se cijelo iskustvo isplati iznova zaigrati.