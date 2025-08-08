I Europa ima svog 'konja za utrku': Bez ovoga nema ni električnih vozila ni mobitela

Gotovo osam desetljeća industrijski pogon u La Rochelleu, na zapadnoj obali Francuske, prerađuje rijetke metale. Danas, dok njihova važnost za globalno gospodarstvo naglo raste, belgijska kemijska kompanija Solvay proširuje postrojenje kako bi odgovorila na sve veću potražnju u Europi

Rijetki zemni metali – skupina od 17 elemenata – neophodni su za proizvodnju pametnih telefona, električnih vozila, vjetroturbina, magnetske rezonance i sofisticiranih sustava obrane. No oko 70 posto svjetskog rudarstva i 90 posto prerade tih metala odvija se u Kini, koja je godinama sustavno gradila dominaciju u tom sektoru. 'Tržište raste brzo, a raste i potražnja za kraćim i sigurnijim opskrbnim lancima', kaže izvršni direktor Solvaya Philippe Kehren. Pandemija covida i rat u Ukrajini, dodaje, pokazali su koliko je opasno kada gotovo sav ključni materijal dolazi iz jednog izvora, piše BBC.

Ključni adut Europe La Rochelle i pogon u Estoniji jedina su dva europska postrojenja za preradu rijetkih zemnih metala, a francuski pogon jedini je izvan Kine sposoban obraditi svih 17 elemenata. EU je prošle godine donio Zakon o kritičnim sirovinama, kojim želi do 2030. smanjiti ovisnost o uvozu kroz vlastitu proizvodnju, preradu i reciklažu. Solvay se sve više okreće preradi metala za jake magnete potrebne u električnim automobilima, naprednoj elektronici i vojnim sustavima. Za početak, fokus je na recikliranju – iz motora i druge opreme koja je već u Europi tvrtka vjeruje da bi mogla namiriti 30 posto europskih potreba. No, kako potražnja raste, dio će se morati uvoziti iz Brazila, Kanade i Australije. 'Važno je imati i vlastite rudnike, ne nužno mnogo njih, ali barem dio vlastitog izvora', naglašava Kehren. Proces prerade je složen – uključuje oko 1.500 koraka – a pristup postrojenju strogo je ograničen zbog mogućnosti industrijske špijunaže. U odjelu za tekuću separaciju, objašnjava voditelj proizvodnje Florian Gouneau, različiti se metali razdvajaju poput sokova iz mješavine: 'S jedne strane dobijete 'sok od jabuke', s druge 'od naranče'.' Postrojenje se prostire na 40 hektara, zapošljava više od 300 radnika, a karakterističan miris kemikalija i stalna buka ventilacije dio su njegove svakodnevice.