Huawei otvorio novi servis u Zagrebu

Kineski proizvođač mobitela otvorio je svoj novi ovlašteni servisni centar u Hrvatskoj, na dvije adrese u Zagrebu: Kurelčeva 4 i Rudeška cesta 146

U Huaweiju kažu kako će se s vama detaljno savjetovati o popravku mobitela. Tvrde kako će se u novom servisu kraće čekati na popravak nego u drugima, a pri servisiranju će koristiti isključivo originalne rezervne dijelove.

Radno vrijeme novootvorenog servisnog centra je od ponedjeljka do petka od 9 do 19 sati te subotom od 9 do 14 sati.