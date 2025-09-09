ODLIČNE VIJESTI

Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj nudi neograničeno besplatno surfanje internetom na letovima Croatia Airlinesa

L. Š.

09.09.2025 u 11:24

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HT
Hrvatski Telekom odsad svim putnicima koji lete u novim zrakoplovima Croatia Airlinesa Airbus A22O nudi novu trajnu pogodnost – neograničen besplatni internet tijekom leta. Riječ je o inovativnoj usluzi koja je dostupna svim putnicima, neovisno o telekom operatoru, čime HT postavlja novi standard digitalne povezanosti u zračnom prometu

Besplatno surfanje, uključujući i pregled video sadržaja, omogućuje se kroz međunarodni program pogodnosti Magenta Moments. Hrvatska je time postala prva od devet zemalja s ovim programom koja uvodi ovakvu uslugu u zrakoplovima.

Službeno predstavljanje nove pogodnosti održano je na nedavnom letu iz Zagreba za Dubrovnik, kad je stand up komičar Ivan Šarić iznenadio putnike – podijeljeni su posebni kodovi za besplatno surfanje i poklon paketi HT-a i partnera. Uz to, troje odabranih putnika osvojilo je najnovije uređaje iPhone 16 putem srećki pronađenih na sjedalima.

Za besplatan wi-fi tijekom leta dovoljno je preuzeti aplikaciju Moj Telekom, registrirati se i unutar rubrike 'Magenta Moments' neposredno prije leta aktivirati svoj kod za besplatni internet. Kod se može preuzeti u zamjenu za 500 'srca' koja korisnici prikupljaju svakodnevnom prijavom, igrama ili korištenjem partnerskih ponuda.

Nova pogodnost oduševit će različite profile putnika, od poslovnih korisnika do onih koji traže zabavu i opuštanje tijekom leta. Putovanje tako postaje produktivnije i povezano u svakom trenutku.

'Uz besplatan in-flight wi-fi let postaje ugodniji, a vrijeme prolazi brže, bez obzira žele li ga putnici iskoristiti za posao ili zabavu. Hrvatski Telekom kontinuirano obogaćuje svoj program pogodnostima koje donose stvarnu vrijednost, a veseli nas što smo kroz Magenta Moments omogućili da surfanje u zraku postane iskustvo dostupno svima', istaknuo je Krešimir Madunović, član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu

