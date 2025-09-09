Uspjeh europskog AI igrača: Mistral AI dosegnuo vrijednost od 11,7 milijardi eura

Francuski startup Mistral AI, koji podupire Nvidia, zaključio je novu rundu financiranja te je njegova vrijednost narasla na 11,7 milijardi eura. Najveći ulagač u seriji C bila je nizozemska kompanija ASML, proizvođač ključne opreme za proizvodnju čipova, uloživši 1,3 milijarde eura. Time je osigurala 11-postotni udio u Mistralu i pozicionirala se kao jedan od najvećih dioničara francuske tvrtke.

Ukupno je prikupljeno 1,7 milijardi eura, a ova investicija više nego udvostručuje procjenu vrijednosti koju je Mistral imao prošle godine, kada je u rundi od 600 milijuna eura vrijednost tvrtke procijenjena na 5,8 milijardi eura. Time se potvrđuje nastavak golemog priljeva kapitala u industriju umjetne inteligencije, dok ulagači traže svoj dio u jednom od najbrže rastućih tehnoloških sektora.

Mistral je u kratkom roku postao jedan od najkonkurentnijih europskih startupa i često se opisuje kao europski izazivač američkom OpenAI-u Sama Altmana. Tvrtka razvija velike jezične modele (LLM-ove), koji čine temelj brojnih AI aplikacija, uključujući chatbotove. Za taj razvoj potrebna su ogromna ulaganja u infrastrukturu, što objašnjava snažan interes investitora.

Direktor i suosnivač Mistrala Arthur Mensch ovog je ljeta na London Tech Weeku za CNBC najavio lansiranje prvog reasoning modela tvrtke, a opisao ga je kao 'izvrsnog u matematici i kodiranju'. Time se Mistral namjerava izravno natjecati s OpenAI-em, ali i s brzorastućim kineskim igračem DeepSeekom.