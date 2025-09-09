ULAGANJE ASML-A

Uspjeh europskog AI igrača: Mistral AI dosegnuo vrijednost od 11,7 milijardi eura

09.09.2025 u 08:31

Mistral AI, Arthur Mensch
Mistral AI, Arthur Mensch
Francuski startup za umjetnu inteligenciju Mistral AI prikupio je 1,7 milijardi eura u svojoj najnovijoj rundi financiranja, a predvodio ju je nizozemski proizvođač čipova ASML, priopćile su tvrtke u utorak

Francuski startup Mistral AI, koji podupire Nvidia, zaključio je novu rundu financiranja te je njegova vrijednost narasla na 11,7 milijardi eura. Najveći ulagač u seriji C bila je nizozemska kompanija ASML, proizvođač ključne opreme za proizvodnju čipova, uloživši 1,3 milijarde eura. Time je osigurala 11-postotni udio u Mistralu i pozicionirala se kao jedan od najvećih dioničara francuske tvrtke.

Ukupno je prikupljeno 1,7 milijardi eura, a ova investicija više nego udvostručuje procjenu vrijednosti koju je Mistral imao prošle godine, kada je u rundi od 600 milijuna eura vrijednost tvrtke procijenjena na 5,8 milijardi eura. Time se potvrđuje nastavak golemog priljeva kapitala u industriju umjetne inteligencije, dok ulagači traže svoj dio u jednom od najbrže rastućih tehnoloških sektora.

Mistral je u kratkom roku postao jedan od najkonkurentnijih europskih startupa i često se opisuje kao europski izazivač američkom OpenAI-u Sama Altmana. Tvrtka razvija velike jezične modele (LLM-ove), koji čine temelj brojnih AI aplikacija, uključujući chatbotove. Za taj razvoj potrebna su ogromna ulaganja u infrastrukturu, što objašnjava snažan interes investitora.

Direktor i suosnivač Mistrala Arthur Mensch ovog je ljeta na London Tech Weeku za CNBC najavio lansiranje prvog reasoning modela tvrtke, a opisao ga je kao 'izvrsnog u matematici i kodiranju'. Time se Mistral namjerava izravno natjecati s OpenAI-em, ali i s brzorastućim kineskim igračem DeepSeekom.

