U Vinkovcima završen projekt izgradnje optičke mreže

Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić rekao je da završetak projekta predstavlja i značajan iskorak za Vinkovce, stvoreni su uvjeti za priključenje gotovo 3.000 domaćinstava na modernu optičku infrastrukturu, koja do sada nisu imala pristup ovakvoj mreži.

Time su, rečeno je na predstavljanju projekta, stvoreni preduvjeti za daljnji digitalni razvoj grada, gospodarstva i javnih usluga. Projekt je trajao nešto manje od dvije godine, a rezultirao modernom i kvalitetnom infrastrukturom koja će dugoročno služiti građanima i gospodarstvu.

'Građanima, poduzetnicima i ustanovama omogućene su internetske brzine od najmanje 100 Mbit/s, uz mogućnost nadogradnje do 1 Gbit/s. Brži i pouzdaniji internet znači nove prilike za razvoj gospodarstva, kvalitetnije digitalne usluge, bolje uvjete za obrazovanje i poslovanje te dodatni iskorak prema digitalizaciji javne uprave', kazao je gradonačelnik.

Voditelj programa u HT-u Hrvoje Bilić rekao je da je cilj omogućiti jednake digitalne uvjete za razvoj svim građanima i gospodarstvu, neovisno o tome u kojem dijelu zemlje žive ili posluju. Projekt u Vinkovcima je prvi završeni projekt u sklopu programa koje HT provodi na području cijele Hrvatske.

'Naša pristupna mreža iznimno je važna jer predstavlja temelj digitalnog razvoja te preduvjet za korištenje najmodernijih digitalnih tehnologija i usluga, od umjetne inteligencije i pametnih gradova do moderne javne uprave te digitalnih servisa za građane i gospodarstvo', dodao je.

Projektom su obuhvaćene 2.942 unaprijed definirane takozvane 'bijele' adrese, odnosno područja na kojima nije bila dostupna odgovarajuća širokopojasna infrastruktura. Izgradnjom optičke mreže omogućeno je povezivanje ukupno 2.994 korisnika, uključujući izvedbu korisničkih priključaka za građane i poslovne subjekte koji su tijekom provedbe projekta iskazali interes za priključenje.

Projekt u Vinkovcima prvi je od ukupno sedam projekata koje Hrvatski Telekom provodi kao odabrani operator na Javnom natječaju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, sufinanciranom sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Završetak preostalih projekata očekuje se tijekom naredna dva mjeseca.