Iran dobio tri uvjeta koja mora ispuniti: Ako odbije, Amerikanci kreću svom snagom

Američki zahtjevi prema Iranu mogu se svesti pod tri točke. Iranci bi trebali demontirati nuklearna postrojenja, predati Amerikancima sav uran i obvezati se na trajnost potpisanih sporazuma

SAD su poslale jasnu poruku Iranu - ispunite zahtjev ili napadamo. Treće opcije na pregovorima o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, nije niti bilo. Kako će se cijela situacija rasplesti, trebalo bi biti poznato u narednim danima, a možda i satima. Američki izaslanici, Steve Witkoff i Jared Kushner, za pregovaračkim stolom nisu ponudili polovična rješenja ni prijelazne model, a niti prostor za kompromis. The Wall Street Journal navodi kako se svi američki zahtjevi mogu svesti na tri točke: demontažu nuklearnih postrojenja, predaju urana i trajnost sporazuma.

Tri uvjeta Iran bi tako trebao zatvoriti i demontirati nuklearna postrojenja u Fordowu, Natanzu i Isfahanu. Sve postojeće zalihe obogaćenog urana bi trebale biti predane Amerikancima. Svi budući sporazumi, ako ih bude, morali bi vrijediti bez vremenskog ograničenja i postupnog ukidanja restrikcija. Upravo to je bila kritika Republikanaca prema sporazumu iz 2015. godine, kojeg je Donald Trump svojevoljno napustio u svom prvom mandatu tvrdeći da ne dugoročno ne sprječava razvoj nukleranog naoružanja. No, kako je politički kontekst danas još osjetljiviji, u diplomatskim krugovima spominje se da bi Iranu moglo biti omogućeno da koristi vrlo niske količine obogaćenog urana u medicinske svrhe. No, i takav ustupak nailazi na otpor republikanskih "jastrebova", jer smatraju da bi to moglo oslabiti američke pregovaračke pozicije.