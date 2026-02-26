Iran dobio tri uvjeta koja mora ispuniti: Ako odbije, Amerikanci kreću svom snagom

Američki zahtjevi prema Iranu mogu se svesti pod tri točke. Iranci bi trebali demontirati nuklearna postrojenja, predati Amerikancima sav uran i obvezati se na trajnost potpisanih sporazuma
SAD su poslale jasnu poruku Iranu - ispunite zahtjev ili napadamo. Treće opcije na pregovorima o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, nije niti bilo. Kako će se cijela situacija rasplesti, trebalo bi biti poznato u narednim danima, a možda i satima.
Američki izaslanici, Steve Witkoff i Jared Kushner, za pregovaračkim stolom nisu ponudili polovična rješenja ni prijelazne model, a niti prostor za kompromis.
The Wall Street Journal navodi kako se svi američki zahtjevi mogu svesti na tri točke: demontažu nuklearnih postrojenja, predaju urana i trajnost sporazuma.
Tri uvjeta
Iran bi tako trebao zatvoriti i demontirati nuklearna postrojenja u Fordowu, Natanzu i Isfahanu. Sve postojeće zalihe obogaćenog urana bi trebale biti predane Amerikancima. Svi budući sporazumi, ako ih bude, morali bi vrijediti bez vremenskog ograničenja i postupnog ukidanja restrikcija.
Upravo to je bila kritika Republikanaca prema sporazumu iz 2015. godine, kojeg je Donald Trump svojevoljno napustio u svom prvom mandatu tvrdeći da ne dugoročno ne sprječava razvoj nukleranog naoružanja.
No, kako je politički kontekst danas još osjetljiviji, u diplomatskim krugovima spominje se da bi Iranu moglo biti omogućeno da koristi vrlo niske količine obogaćenog urana u medicinske svrhe. No, i takav ustupak nailazi na otpor republikanskih "jastrebova", jer smatraju da bi to moglo oslabiti američke pregovaračke pozicije.
Vojni udar i deeskalacija
Donald Trump je već poslao nosače zrakoplova prema Iranu i upozorio da će razmotriti i mogući vojni udar ako ne dođe do dogovora. Službeni Teheran je pak odaslao upozorenje da će svaki napad smatrati povodom za sveobuhvatni odgovor.
Iranci i dalje formalno inzistiraju na pravu na obogaćivanje urana, ali ipak šalju signale spremnosti na kompromis, nudeći drastično smanjenje ili privremenu obustavu obogaćivanja urana.
Pitanje sankcija je također kompleksno. Amerikanci bi možda čak i lagano ublažili sankcije, ali tek kad bi se uvjerili da se Iran dugoročno pridržava dogovorenih uvjeta. S druge strane, stižu vapaji za pomoć gospodarstvu opterećenom sankcijama i dugotrajnim nemirima.
Zasad nije bilo riječi o balističkim projektilima ili potpori paravojnim skupinama na Bliskom istoku, jer je čak i sami nuklearni aspekt poprilično ozbiljan test za obje strane. Ako pregovori uspiju, napetosti bi se mogle smiriti, no u suprotnom, cijena prelaska na vojno polje bi mogla biti veća od eventualnog političkog poraza za obje strane.