Hoće li novi Huawei imati bateriju veću od 4000 mAh?

Sudeći prema teaseru, baterija novog Huawei modela bit će većeg kapaciteta od tri top modela, čak i od P20 Pro koji ima 4000 mAh

Vijek trajanja baterije je očito jedna od značajki kojima se iz Huaweia ponose, pa će tako i sljedeći model imati dosta veliku bateriju. A ni korisnici nisu imuni na uređaje s više kapaciteta i duže igranje na jednom punjenju.

Još se ne zna kako će se zvati novi model, no TechRadar saznaje da će imati bolju bateriju nego prethodnici Huawei P10 Plus, Mate 10 Pro i P20 Pro. Upravo bi to moglo postati jedno od ključnih oružja Huaweia.