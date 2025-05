Google potvrdio: Instagram uzrokovao prekomjernu potrošnju baterije

Google je sada službeno potvrdio postojanje problema te savjetovao korisnicima da ažuriraju aplikaciju na najnoviju verziju: build 382.0.0.49.84, koja bi trebala riješiti sve poteškoće, piše Android Authority.

Na Redditu se javio korisnik sa Samsung Galaxy A53 uređajem, koji je tijekom samo 54 minute korištenja Instagrama potrošio 12,4 posto baterije, dok je WhatsApp, s gotovo istim vremenom korištenja (49 minuta), potrošio samo 2,4 posto.

Slična iskustva prijavljivali su i drugi korisnici – mnogi su pokušali instalirati starije verzije aplikacije ne bi li izbjegli problem, no to je često dovodilo do dodatnog zagrijavanja uređaja. Neki su čak prešli na Instagram Lite i zabilježili znatno bolje rezultate u potrošnji baterije, što je dodatno potvrdilo da problem leži u glavnoj verziji aplikacije.