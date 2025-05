Najtanji iPhone na svijetu bi mogao imati jedan ozbiljan nedostatak

Super-tanki iPhone 17 'Air' (kako ga svi već zovu) stiže ove jeseni. Osim što se očekuje da će Apple od sljedeće godine izmijeniti svoju strategiju izdanja s izbacivanjem premijskih modela poput iPhonea 18 Pro, 18 Aira i sklopivog iPhonea na jesen, dok bi pristupačniji uređaji iPhonea 18 i 18e došli na proljeće, insajderi iz Informationa navode da će iPhone 17 Air ove jeseni imati kraće trajanje baterije u usporedbi s iPhoneom 17 i 17 Pro.

'Postotak korisnika koji mogu izdržati cijeli dan bez punjenja tankog telefona bit će između 60 i 70 posto,' navodi se u izvješću. 'Kod drugih modela, taj broj je između 80 i 90 posto.'

Naravno, tanji telefon znači tanja baterija. Apple bi mogao kompenzirati manju bateriju korištenjem učinkovitijih čipova, no čini se da to neće biti slučaj s prvom generacijom iPhonea Air. Umjesto toga, Apple navodno planira prodavati posebnu masku s ugrađenom baterijom koja će produžiti vrijeme između punjenja. Cinici će reći da je to klasičan Apple koji pruža rješenja za probleme koje je sam stvorio. Idealisti će, pak, braniti tanak dizajn i savjetovati da kupite obični iPhone ili Pro model ako vam je najvažnija dugotrajna baterija.