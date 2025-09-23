Hoće li EU pauzirati Zakon o umjetnoj inteligenciji, iako još nije ni proveden?

Izvršna vlast Unije ostavila je vrata širom otvorena za takvu pauzu i - uz konačnu odluku koja će uskoro biti donesena - čak i oni koji se protive promjeni zakona sada u tajnosti uračunavaju neku vrstu odgode.

Godinu dana nakon što je Europska unija usvojila plan za smanjenje rizika umjetne inteligencije , već se priprema za kočenje. Poziv na pauziranje uvođenja velikog dijela Zakona o umjetnoj inteligenciji iz 2024. dobio je na snazi ​​tijekom ljeta usred snažnog lobiranja i glasnog iskazivanja nezadovoljstva.

Jedna od opcija o kojoj se raspravlja mogla bi biti da tvrtke koje krše pravila o najrizičnijim upotrebama umjetne inteligencije dobiju dopuštenje za nastavak poslovanja kao i dosad do godinu dana dulje od planiranog. Odluka o promjeni zakona učvrstila bi iznenađujući zaokret Europe od globalnog lidera u regulaciji umjetne inteligencije do regije koja se boji da će je SAD ili Kina ostaviti iza sebe u utrci za profitom od nove tehnologije.

Za mnoge u industriji to bi također potvrdilo zabrinutost da Unija prošle godine nije uspjela donijeti koherentan i provediv pravilnik koji bi adekvatno uravnotežio rizik s poslovnim interesima. Bivši talijanski premijer Mario Draghi, koji je napisao nacrt za jačanje ekonomske snage Unije, prošli je tjedan oštro kritizirao zakon kao 'izvor nesigurnosti' u iznenadnoj intervenciji koja je tome dala dodatni zamah.

Kasne tehnički standardi

Sljedeći kolovoz je važan datum u postupnom uvođenju zakona, s pravilima koja stupaju na snagu za sustave umjetne inteligencije koji mogu predstavljati ozbiljne rizike za zdravlje, sigurnost i temeljna prava ljudi.

Među njima su svakodnevni alati umjetne inteligencije poput onih koje se koristi u upravljanju ljudskim resursima, obrazovanju ili pravosuđu. Ti će se sustavi suočiti s raznim obvezama upravljanja rizicima i vođenja evidencije prije nego što budu stavljeni na tržište.

No tvrtke još čekaju tehničke standarde. Industrijske lobističke skupine i države članice Unije najavile su da bi ti standardi trebali biti spremni znatno prije roka u kolovozu, a u srpnju su neki od vodećih europskih izvršnih direktora pozvali na dvogodišnju stanku da bi se riješila neizvjesnost.

Do promjene stava Europske komisije o potencijalnoj stanci došlo je u posljednjih šest mjeseci. 'Ako standardi ne budu spremni na vrijeme, ne bismo trebali isključiti odgodu nekih dijelova Zakona o umjetnoj inteligenciji', rekla je Henna Virkkunen, šefica Unije za tehnologije, u lipnju.

Kasnije je postavila rok do kraja kolovoza za odluku jesu li ti standardi spremni. Bez njihove konačne procjene na vidiku, prošli tjedan došlo je do novog vala zahtjeva za pauzom. Draghi je izjavio da bi pravila o umjetnoj inteligenciji visokog rizika trebala biti pauzirana 'dok bolje ne shvatimo nedostatke'.

Komisija je u isto vrijeme otvorila konzultacije o nastojanju da se pojednostave tehnološki pravilnici Unije te je navela da su 'ciljane prilagodbe' Zakona o umjetnoj inteligenciji na stolu kao dio tog paketa.